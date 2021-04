Riviera Records (Foto: Kaj Lehner)

Mit Riviera Records eröffnet David Hornung mitten in München einen neuen Plattenladen, der Vinyl und exklusives Merch anbietet und zugleich auch Ausstellungsraum für künstlerische Arbeiten und begleitende DJ-Sets ist.

Während der Pandemie im November 2020 als Pop-Up gestartet, hat sich das Geschäft, zwischen Viktualienmarkt und Marienplatz verortet, nun zu einem neuen Fixpunkt für elektronische Musik entwickelt. Neben Neuerscheinungen und einem breiten, immer weiter wachsenden Spektrum an Second-Hand-Vinyl von Ambient über Minimal bis Techno sowie ausgewählten Büchern bietet Riviera auch Platz für Merch und exklusive Produkte lokaler Artists.

Als kleines Special ist dort ein RMD20 ausgestellt, ein von Varia Instruments in Bern hergestellter High-End Rotary Mixer. Aktuell sind in der Galeria Riviera noch bis zum 8. Mai Arbeiten der brasilianischen Bildhauerin und Malerin Ana Saraiva zu sehen. Der Laden hat trotz Corona geöffnet und lässt verlautbaren: „Please bring your own headphones and don’t forget your mask!”