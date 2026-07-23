Daft Punk: Seltene Skizzen der ikonischen Helme aufgetaucht

Daft Punk haben seltene Entwürfe aus der Entstehungsphase ihrer ikonischen Roboterhelme veröffentlicht. Unter dem Titel „Archive #307” teilte das Duo Skizzen und Prototyp-Zeichnungen aus dem Jahr 2005. Diese dokumentieren den Designprozess hinter dem berühmten visuellen Markenzeichen der French-House-Pioniere.

Die Zeichnungen stammen aus der Zeit rund um das Album Human After All und zeigen frühe Versionen der Helme sowie Konzepte für die dazugehörigen Bühnenoutfits. Neben verschiedenen Helmformen sind auch Entwürfe für die schwarzen Lederanzüge, Handschuhe und technische Elemente der Kostüme zu sehen. Die Umsetzung übernahm das Spezialeffekt-Studio Alterian Inc, mit dem Daft Punk insgesamt 15 Jahre zusammenarbeitete.

Für die Helme fertigte Alterian Glasfaser-Konstruktionen an, die anschließend metallisiert, mit LED-Displays ausgestattet und mit speziell getönten Visieren versehen wurden. Laut Studio-Gründer Tony Gardner lagen die Produktionskosten bei rund 65.000 US-Dollar (rund 57.000 Euro) pro Helm.

Konzeptzeichnungen des Helmes von Alterian INC. (Foto: Instagram daftpunk)

Übrigens: Ihre ersten, noch sehr einfachen Helme trugen Daft Punk ab Ende 1996. Vorher traten sie ab und zu mit simplen Halloween-Masken auf, um ihre Identität geheim zu halten. Die heute weltberühmten, hochmodernen Roboterhelme etablierten sie offiziell ab 1999 zur Veröffentlichung ihres Albums Discovery.

Daft Punk zählen zu den prägendsten Acts der elektronischen Musikgeschichte. Das französische Duo Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo verband seit den 1990er-Jahren House, Electro, Disco und Pop zu einem unverwechselbaren Sound. Neben Hits wie „Around the World” und „Get Lucky” wurde vor allem ihre futuristische Roboterästhetik zum weltweiten Markenzeichen. 2021 lösten sich Daft Punk nach fast drei Jahrzehnten gemeinsamer Arbeit auf.

Um Guy-Manuel de Homem-Christo ist es seit der Auflösung von Daft Punk still, Thomas Bangalter ist äußerst aktiv. Anfang Juni 2026 veröffentlichte Bangalter über das französische Label Erato sein neues Album Mirage – sein zweites Solowerk nach Mythologies 2023. Die acht Tracks entstanden ursprünglich als Ballettproduktion für 16 Tänzer am Genfer Ballet du Grand Théâtre, in Zusammenarbeit mit dem belgischen Choreografen Damien Jalet und dem japanischen Künstler Kōhei Nawa.

Daft Punk (Screenshot: Daft Punk – Human After All (Official Music Video))

Zusammen mit Keinemusik-DJ Rampa und dem Künstler Julian Charrière hat Bangalter das Projekt „Warehouse Artefacts“ realisiert – eine Show, die am 20. Juni während der Schweizer Ausgabe der Art Basel in der Messe Basel stattfand. Bei der Afterparty trat Bangalter überraschend als Special Guest auf und spielte gemeinsam mit Rampa ein Set – unter anderem mit einem Doepfer-Modularsynthesizer, einer BASF-Bandmaschine und dem Erica-Synths-Drumsynth Perkons HD-101.

Im Set fanden sich Daft-Punk-Klassiker wie „Giorgio by Moroder“, „One More Time“ und „Something About Us“ neben Tracks von Giorgio Moroder, Chic und Donna Summer. Am 8. Juni trat er beim Tribeca Festival in New York auf, um über das 20-jährige Remaster des Daft-Punk-Films Electroma zu sprechen. Ein neues Sound-Werk von ihm ist Teil von „La Caverne du Pont Neuf„, einer öffentlichen Kunstinstallation von JR in Paris – die Eröffnung wurde allerdings nach Sturmschäden verschoben.