Nach Vorwürfen sexualisierter Gewalt: Bachblyten Festival zieht Konsequenzen

Die Kontroverse um das Bachblyten Festival in Schleswig-Holstein weitet sich aus. Nachdem die DJs Punching Polly und Sophie Cut ihre Auftritte aufgrund von Vorwürfen sexualisierter Gewalt gegen eine leitende Person des Festivals abgesagt hatten, folgen nun weitere Artists.

Mittlerweile veröffentlichten Sabura, Fab Massimo, Mauricemino, DJ Nasendusche, Roman Adam und skkinvelvet via Instagram-Storys ebenfalls Absagen. Die Künstler:innen reagieren damit auf die Anschuldigungen sexueller Gewalt, die sich gegen eine Person aus dem Organisationsteam richten.

Das Festival veröffentlicht nun ein Instagram-Statement und kündigte personelle Konsequenzen an. Man habe „mit sofortiger Wirkung entschieden, sämtliche Personen, die nach aktuellem Stand mit den erhobenen Vorwürfen in Verbindung stehen – einschließlich einer Person mit leitender Funktion – von allen Aufgaben zu entbinden und von der weiteren Mitwirkung am Festival auszuschließen”.

Screenshot des Statements in der Instagram-Story des Bachblyten-Festivals (Foto: Instagram bachblyten)

Zugleich betonen die Veranstalter:innen, die Situation „sehr ernst” zu nehmen und nach der Veranstaltung eine „umfassende Aufarbeitung” anzustreben. Alle verfügbaren Informationen sollten geprüft und notwendige weitere Schritte eingeleitet werden. Zudem bittet das Team um Hinweise und Unterstützung bei der Aufklärung.

Damit positionieren sich die Veranstalter nun doch überraschend deutlich. Bereits einen Tag zuvor hatten sie in einem Kommentar unter dem Statement von Punching Polly und Sophie Cut die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Die erhobenen Anschuldigungen bezeichneten sie als „falsch” und als „Gerüchte”.

In ihrem neuen Statement verweisen die Veranstalter:innen auch auf ein Awareness-Team, professionelle Security und feste Ansprechpersonen, die während des Festivals zur Verfügung stünden. Das Bachblyten Festival soll demnach wie geplant durchgeführt werden.

Das Bachblyten Festival findet vom 24. bis 26. Juli 2026 auf dem Flugplatz Schwesing bei Husum statt. Trotz der anhaltenden Debatte zeigt sich die Crew in ihrem Statement zuversichtlich, „gemeinsam ein schönes, friedliches und unvergessliches Wochenende” verbringen zu können.

Statement von Roman Adam via Instagram-Story (Foto: Instagram roman_adam_ofc)

Statement von Fab Massimo via Instagram-Story (Foto: Instagram fabmassimo)

Statement von Sabura via Instagram-Story (Foto: Instagram sabura.hh)

Statement von DJ Nasendusche via Instagram-Story (Foto: Instagram dj_nasendusche))

Statement von Skkinvelvet via Instagram-Story (Foto: Instagram skkinvelvet)