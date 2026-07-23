Für 17 Euro die Stunde: Vienna Club Commission sucht Awareness-Personal

Die Vienna Club Commission (VCC) sucht Awareness-Personen. Im Rahmen des Programms „Neighbourhoods for All” soll künftig geschultes Personal am Gürtel außerhalb der Clubs unterwegs sein. Die Bezahlung beginnt ab 17 Euro in der Stunde.

Konkret bewegt sich das Team im Bereich zwischen U6 Thaliastraße und U6 Alser Straße und ist für Besucher:innen über die SafeNow-App erreichbar. Die bestehenden Sicherheitsstrukturen der Clubs sollen so in den öffentlichen Raum hinein verlängert werden. Wer sich bewirbt, sollte laut VCC an allen Terminen verfügbar sein. Außerdem notwendig: eine 16-stündige Schulung zu Diskriminierungsformen, ein Erste-Hilfe-Kurs und mindestens zehn absolvierte Awareness-Einsätze im Club-Kontext. Insgesamt sind 13 Locations am Gürtel eingebunden, von Fanialive über Chelsea bis zum rhiz.

Bereits im April war mit „Neighbourhoods for All” ein Pilotprojekt gestartet, das digitale Sofort-Alarmierung mit gemeinschaftsbasierter Sicherheitsarbeit verbindet. Die VCC positioniert das Projekt dabei explizit als Gegenmodell zu rein polizeilicher Kontrolle, gestützt auf UN-Guidelines zu „Safer Cities”. Parallel dazu greift seit 1. Juli 2026 das neue Wiener Veranstaltungsgesetz, das Awareness-Personal ab einer bestimmten Besucher:innenzahl verpflichtend macht. Der Gürtel-Einsatz erweitert diese Pflicht nun sinnbildlich über die Clubtüren hinaus auf die Straße.

Warum das nötig erscheint, zeigt eine VCC-Studie aus dem Jahr 2023. Zwei Drittel der über 2.300 Befragten hatten bereits Diskriminierung oder Belästigung im Wiener Nachtleben erlebt, drei von vier mindestens eine sexualisierte Belästigung – wobei sich Frauen, queere und nicht-binäre Personen sowie PoC/BIPoC überproportional unsicher fühlten oder betroffen waren.

Die Vienna Club Commission nimmt Bewerbungen bis zum 6. August 2026 über dieses Formular entgegen.