Januar 2025: Die essenziellen Alben (Teil 3)

MCR-T – ≠ Not The Same (Live From Earth)

Robotisch verzerrt bereiten maschinelles Piepsen und eine Raumschiff-Countdown-Atmosphäre auf das Album vor. Das Piepsen zieht sich übrigens elegant in den nächsten Track. Der Albumtitel hält, was er verspricht – es ist in jedem Fall Not The Same, wenn man das Vorgängeralbum Tootsie Pop hört. Weder konsistent noch vorhersehbar, weiß man teilweise gar nicht, wie einem geschieht.

Da ist in „DIE ANGST IN MIR”, eine widerspenstige Stimme, die teuflisch kichert, oder sassy Trap-Beats, über die MCR-T in „Enter MCRT-Intro” rappt. In „1 Berliner” gehen wir „KaDeWe shoppen mit Anna und Peter”, während im Hintergrund bubbly Spielautomaten-Beats kullern.

Und nun eine sorglose Brise: „Bitter Spot Baby” beschwört mit luftig-wattigen Harmonien und brutzelnden Grooves eine süße Leichtigkeit herauf. Ich sehe mich mit einem fruity Drink am Strand entlangschlendern – smooth und irgendwie glamorous. Flirty Ghetto-Tech, für den man MCR-T kennt, lasziv und sexy in „Here I Cum”. Happy Hardcore in einem Feature mit Joost, in dem MCR-T mit holländischem Akzent rappt. Und plötzlich reißt ein punkiger, gutturaler Gesang die Atmosphäre in „KTHULU” auf und kollidiert mit einer wabernden Bassline und rollenden Hardtechno-Kicks – ein Moment, der immer noch verblüfft, aber im kontrastierenden Spiel mit (musikalischen) Persönlichkeiten zumindest jetzt doch Sinn ergibt.

Not The Same bietet kaum Orientierung – abgesehen vom relativ konstant schnellem Tempo, das durch ein Album reißt, auf dem alles erlaubt ist. Weiß man am Ende, was man denken soll? Eher nicht. Es passiert tatsächlich sehr viel – und irritiert und unterhält dabei gleichermaßen. Yeliz Demirel