Januar 2025: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Chlär – The Architects Of Shadows (Primal Instinct)

Chlär hat diesen einzigartigen Stil, durch den jede neue Veröffentlichung wie eine natürliche Weiterentwicklung wirkt – subtil, aber immer spannender, ohne je den Kern seines Sounds zu verlieren. So auch auf diesem Album. Veröffentlicht auf seinem eigenen Label Primal Instinct, verkörpert The Architects Of Shadows Techno-Musik als Protest. Mit jedem Tracktitel, der einen anderen Aspekt unserer zersplitterten Gesellschaft beleuchtet, lässt Chlor eine reinigende Flut organischer Beats los. Das ist sowohl ein Aufruf zum Handeln wie auch meisterhaft erzählt.

Der Schweizer Produzent startet das Album mit „Seeds Of Distrust”, einem fast nachdenklichen Einstieg, der wie die Ruhe nach dem Sturm wirkt, und ebnet damit den Weg für eine moderne Hommage an Techno. Während Tracks wie „Economic Mirage” und „Prophets Of Fear” eine minimalistische, aber mysteriöse Atmosphäre bieten, greifen Stücke wie „Fortress Of Illusion” und „Panopticon” auf robotische und chaotische Stabs zurück und erzeugen so die perfekte Explosion von Energie. Das Album endet mit dem erfrischenden Electro-Track „Insurrection”, einer überraschenden Wendung seines üblichen Stils, die aber genauso beeindruckend daherkommt.

Innovativen Techno mit Gesellschaftskritik zu vereinen, ist keine leichte Aufgabe, doch Chlär gelingt sie mühelos. Obwohl The Architects Of Shadows überwiegend digital klingt, taucht man ganz in die kraftvolle Musik ein. Jacob Hession