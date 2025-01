Januar 2025: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Dorian Concept – Music From A Room Full Of Synths (-OUS)

Oliver Johnson alias Dorian Concept weckt wie schon oft zuvor auch auf seinem neuen Album Assoziationen mit Erik Satie. Die neun Miniaturen zwischen ein- und dreieinhalb Minuten lassen sich darüber hinaus stilistisch nicht weiter fixieren, und auch die Erinnerung an Satie rührt eher von einer allgemeinen minimalistisch-impressionistischen Ausstrahlung der Stücke her als von konkreten musikalischen Parametern. Nicht, dass Satie ein Impressionist gewesen sei, dennoch hatten seine Kompositionen einen bedeutenden Einfluss auf diese Epoche, und ein Stück wie „Outside Yourself” könnte mit seiner bildhaften Ausdruckskraft und anders instrumentiert auch Teil eines Orchesterwerks von Claude Debussy sein.

Apropos instrumentiert: Vermutlich werden gut 80 Prozent aller Rezensionen zu diesem Album mit dem Konzept dahinter beginnen. Das Schweizer Label -OUS, auf dem Music From A Room Full Of Synths erscheint, arbeitet zum zweiten Mal mit dem SMEM, dem Schweizer Museum für elektronische Musikinstrumente, zusammen und ermöglichte Johnson, sich zehn Tage lang an der dortigen Sammlung auszutoben. Laut Labelinfo wurde das gesamte Album live und ohne jegliche Sequenzierung oder Programmierung aufgenommen, was keine Seltenheit im Schaffen des Wieners darstellt.

Letztendlich ist aber auch hier nicht entscheidend, wie etwas entstanden ist, sondern was. Music From A Room Full Of Synths gehört zu den Glücksfällen, bei denen der zugrunde liegende Plan nicht zur Last wird, im Gegenteil. Das Album strahlt geradezu vor Leichtigkeit und Verspieltheit. Mathias Schaffhäuser