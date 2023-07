Juli: Die essenziellen Alben (Teil 3)

The Exaltics – The Seventh Planet (Clone West Coast Series)

Seit 17 Jahren übernimmt Robert Witschakowski die Funktion des Botschafters eines Electro-Begriffs, der sich auf direkter Traditionslinie des Genres aus Detroit sieht, das zu Beginn der Neunziger mit zumeist geheimnisumwitterten bis komplett anonym betriebenen Acts wie Drexciya, Dopplereffekt oder Der Zyklus aufkam. Mit Gerald Donald, der als eines der Masterminds dieser technoiden Electrospielart gilt, hat Witschakowski bereits zusammengearbeitet, aber auch mit Helena Hauff oder Martin Gore.

Wie bei vielen seiner Veröffentlichungen – ob als The Exaltics, Robert Heise oder EXS – gibt auch auf The Seventh Planet Science Fiction den Rahmen vor. Auf der Reise zum siebten Planeten empfängt Witschakowski bei zwei Tracks Paris The Black Fu und Mr. Remy an Bord, doch weite Lichtjahrstrecken absolviert der Producer im Soloflugmodus. Die Dramaturgie folgt klassischem Regelwerk: „Landing Process” als Prolog, „We Would Do It” als Epilog, dazwischen eine sich zuspitzende Entwicklung mit Retradierungen (toll: „The Long Goodbye”) und einem deutlich nach der Hälfte platzierten Höhepunkt, der sich hier in der Folge „Resurface”, „They’re Coming From Everywhere” und „We Never Had A Chance” manifestiert. Dass Witschakowski immer wieder bestimmte Schlüsselsounds von einem Track in den folgenden übernimmt, unterstreicht den narrativen Charakter des exzellenten Albums noch. Harry Schmidt