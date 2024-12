[REWIND 2024]: Die 10 besten Compilations des Jahres

Sandwell District – Where Next? (Point Of Departure)

Klar, man könnte sagen, bei Sandwell District darf Techno noch Techno sein (deshalb schauen ja alle immer so böse drein). Oder man hört sich Where Next? an und sagt: Ja, also. Weil der Titel natürlich was suggeriert, nämlich dass es wohin geht, aber man in diesem Moment noch nicht weiß, wohin genau.

Nachdem aber eines der engsten Sandwell-Mitglieder nicht mehr ist, schlägt man hier notgedrungen den Rückweg ein. Das heißt: Die Tracks von Regis, Function und Silent Servant sind eine Sandwell-District-Compilation – das Schaffen längst vergangener Tage, wo eigentlich alles besser war, sogar die Schokoladenmilch von Müller. Na ja, wohin denn nun? Zurück zum Techno, der fünf, sechs Minuten die Luft anschiebt, bis die Welt stehenbleibt und alles anders ist. Das haben Sandwell District immer gut gekonnt, diese Tools für die Tooltime. Wobei das natürlich in der landläufigen Auffassung eine Beleidigung ist, die man unmöglich so stehenlassen kann. Deshalb muss man es wie einer der eifrigsten Nachahmer Rene Wise halten: „Es gibt keine langweiligen Tools, nur langweilige Tracks!” Und die findet man bei Where Next eher nicht – wenn man böse drein schaut. Christoph Benkeser