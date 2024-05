Mai 2024: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Saphileaum – Banana Leaf Paradise (Slow Life)

Ein sehr sympathisches Promofoto zeigt den georgischen Produzenten und Multimediakünstler Andro Gogibedashvili alias Saphileaum im Freien vor Bäumen, wie er eine Tasse Tee zum Mund führt. Ähnlich entspannt gibt sich die Musik auf seinem jüngsten Album Banana Leaf Paradise, auf dem er zum Beispiel seinen „Coconut Dance” darbietet oder einem „Sun God” huldigt. Auf das, was dieses Banana Leaf Paradise stilistisch zu bieten hat, treffen streng genommen Schlagworte wie Balearic, kosmisch, tribalistisch oder gar New Age zu. Man sollte sich diesen Begriffen dabei mit der gebotenen Freundlichkeit nähern: Gogibedashvili mischt all diese Dinge in wechselnden Anteilen zu einnehmenden Ausflügen in die Tropen oder an ähnlich schwül-warme Sehnsuchtsorte, mit entwaffnend ausgeruhtem Puls.

Gemessenes Tempo, dezenter Mix, der jedoch nie aufdringlich geschmeidig geglättet ist, dafür warme, zugleich nie vollkommen erwartbare Klänge. Saphileaum hält seine perkussiven Anteile zudem variabel, gibt dem Ganzen gern kaum merklich irritierende Details hinzu, in „Page Master” etwa eine hin und wieder den Beat verstärkende, nervös zitternde Hi-Hat. Wenn das Ganze esoterisch sein sollte, dann in einem sehr zugänglichen Sinn. Glauben muss man da lediglich an den Groove. Tim Caspar Boehme