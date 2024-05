Die Platten der Woche mit Amy Dabbs & Coco Bryce, Bella, Kerri Chandler, Move D und Linn Elisabet & Stina Francina

Kerri Chandler – Lost & Found EP Vol 3 (Kaoz Theory)

Knapp zwei Monate ist her, dass Kerri Chandler 73 Tracks aus seinem Archiv auf Bandcamp verschenkte. Am 27. Februar wäre sein Vater, der in den Siebzigern und Achtzigern ebenfalls DJ war, 73 Jahre geworden. Wir wissen nicht, wie viel weiteres Material der nimmermüde US-Produzent auf Festplatten oder DATs liegen hat, das irgendwann mal durchs Raster gefallen oder schlicht in Vergessenheit geraten ist.

Hier sind jedenfalls noch mal vier Tracks. Kerri Chandler macht bei der Auswahl quasi halbe-halbe: Zwei Vocal-Garage-Tracks und zwei Instrumentals. Die Vocal-Stücke kommen mit diesen für ihn typischen Chords, die so dezent erhebend gestimmt sind. Und natürlich mit Chandler-Trademark-Beats, rough und smooth zugleich. Insbesondere auf dem von Abbie Lee gesungenen „Let It (Give Me Back My Love)” geht die Formel extrem gut auf. Die Rückseite hält zwei zwei skizzenhaftere Instrumentals im Oldschool-New-Jersey-Style bereit, beide sind bemerkenswert gut. „The Bassline” im „Dark Mix” erinnert ein wenig an den Tony-Humphries-Mix des Zanzibar-Klassikers „Ma Foom Bey” von Cultural Vibe, der Titel ist hier Programm. Auf „The Breeze” sorgt eine 808-Cowbell für die Hookline. Mal abwarten, wie viele Folgen der Lost & Found-Serie noch kommen. Holger Klein