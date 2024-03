Kerri Chandler: 73 kostenlose Tracks nun erhältlich

Kerri Chandler veröffentlicht 73 Tracks zum Gedenken an seinen 2016 verstorbenen Vater, der am 27. Februar 73 Jahre alt geworden wäre.

Joseph E. Chandler war in den Siebzigern und Achtzigern ein angesehener DJ, der seinen Sohn maßgeblich beeinflusst hat. Die Compilation ist kostenlos auf Bandcamp erhältlich. Sie enthält neben Remixen und Edits auch ikonische Kerri-Chandler-Stücke wie den 1995 erschienenen Track „Where Is Love” auf der Finger Printz EP oder „House Is House”, der auf The Thing For Linda erschien. Viele der Tracks waren bisher nur auf Vinyl erhältlich.

Der DJ und Produzent gehört zu den Pionieren des Deep-House-Genres. 1992 gründete er das Label Madhouse Records und 2015 Kaoz Theory. Darüber hinaus betreut Chandler als A&R-Manager auch Künstler:innen wie Jamie Jones, Seth Troxler oder die Martinez Brothers.

Im vergangenen Jahr sprachen wir Kerri Chandler ausführlich über seine Karriere.