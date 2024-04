April 2024: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Four Tet – Three (Text)

Scheinbar schien über die letzten Jahre kaum jemandem so konsequent die Sonne aus dem Allerwertesten wie Kieran Hebden – und das mag was heißen. Schließlich entwirft der Londoner schon seit den frühen Zweitausendern ein Wohlfühl-Album nach dem anderen im Stile von There Is Love In You, mixt parallel aber die grellsten und wildesten Stadion-Sets für die ganz großen Bühnen: Vom Coachella bis zum MELT, vom Primavera bis zum Madison Square Garden. Mit beidem kommt er stets davon. Die Gründe dafür kondensiert er auf dem nunmehr zwölften Album unter seinem Four-Tet-Alias mit traumtänzerischer Leichtigkeit zu einer Rundschau seines bisherigen Schaffens.

Denn Three könnte gut und gerne schon 20 Jahre alt sein, was wie Hohn klingt, aber keiner ist. Im Gegenteil: Diese reich bebilderte und doch schlank produzierte Dreiviertelstunde strotzt vor Ideen und Kniffen, wirkt auf der Oberfläche simpel sequenziert, birgt darunter aber einen Pool kunstvoll verwobener Referenzen auf die eigene Diskografie. Die reichen von der warm durchhauchten Folktronica auf Rounds (2003) über die euphorisierende Microhouse-Dramatik eines There Is Love In You (2010) bis zum retrofuturistischen Ambient Techno von Parallel (2020) und darüber hinaus. Gewissenlose Selbstimitation ist Hebden aber fremd. Wenn er Downtempo neben Trip-Hop im Rückspiegel anvisiert und die Aufbruchsstimmung der späten Neunziger beschwört, klingt das im Intro „Loved” oder dem blumig-seligen „Skater” mehr wie eine schöne Erinnerung, die es wert ist, bewahrt zu werden.

Weiter geht dieses Album aber doch. Naheliegende Soundgewebe, an denen Four Tet stets mit Vorliebe herumdoktert, werden abermals verödet und Track für Track neu integriert. Analoge Synths stehen neben DAWs, schimmernde Produktionswerte veredeln in Sample gegossene Saiteninstrumente en masse. Wieder reichen die Einflüsse von DJ Shadow und Nightmares On Wax über Lonnie Liston Smith und frühe Sachen von David Holmes bis zu Plaid oder Tortoise – all das liegt also noch in den Knochen. In diesem Jahr vermutlich auch deshalb eine der gelungeneren Begleitmusiken, um die letzten Jahre endlich hinter sich zu lassen. Nils Schlechtriemen