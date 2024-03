Mixe des Monats: Februar 2024

Eris Drew – Eris Drew’s Mystery of the Motherbeat Part 2

Das Schöne am Mix-Format ist, dass sich Künstler:innen gänzlich frei entfalten können, ohne jegliche Erwartungshaltung einer feierfreudigen Menschenmenge oder zeitliche Begrenzung der Sets, mit der sich DJs oftmals konfrontiert sehen. Wobei es bei Eris Drew eigentlich nie so etwas wie Grenzen und Regeln zu geben scheint. Die in Chicago lebende gebürtige Australierin nahm sich für die Fortsetzung ihres 2018 veröffentlichten Mix „Eris Drew’s Mystery of the Motherbeat Part 1 (formerly Her Damit)” die Zeit und Muße, in einer konzentrierten, erfahrenen und meditativen Art und Weise ihre, laut Drew, schönsten Platten zu kuratieren.

Der zweite Teil verführt zur Melancholie, zum Zu- und vor allem Hinhören. Gleitende Pads, wohlige Basslines und heilbringende Vocal-Chops bestimmen die Richtung, während man zwischen träumerischen House- und Breakbeats schwebt. Stilistisch gehen die kontemporären Tracks über den Mix hinweg ein feinfühliges Call & Response-Wechselspiel mit Musikstücken aus den Neunzigern ein. Die dadurch entstehende eigene Dynamik setzt sie in einen modernen Kontext. Mit einem Moby-Remix von Brian Enos „Fractal Zoom (Mary’s Birthday Mix)” lässt Eris Drew die erste Stunde auslaufen, um mit einem dubbigen Paukenschlag die zweite und gleichzeitig schnellere Sektion einzuleiten.

Tanzbar, durchdacht und ein Zeugnis von Drews Fähigkeiten hinter den Decks. Schlussendlich ist der Mix wie ein köstliches Aufatmen, der die Sonne durch die tiefhängende Wolkendecke unserer Gemüter brechen lässt. Leon Schuck