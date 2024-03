Die Platten der Woche mit der neuen Aniara, Gaussian Curve, Lawrence, Rosati und Voiski

Voiski – Hanging In The Stars Pt. 1 (Funnuvojere)

Was genau der aktuelle Post-Trance-Sound ist, lässt sich schwer in Worte fassen. In Zeiten, in denen auf jeder Abi-Party ein Sidechain-Chor über eine Bassline aus der Konserve hoppelt und der Sehnsuchtsort Sensation White nur noch einen Klick entfernt ist, lässt sich kaum voraussagen, was danach noch kommen soll. Dabei sind es genau Releases wie die neue EP von Voiski, die beweisen, dass man auf das immerwährende Gefühl der Melancholie keinesfalls verzichten braucht und es durchaus möglich ist, es sich auch diesseits der 140 BPM mit dem Kopf im Firmament gemütlich zu machen.

Hanging in The Stars Pt. 1 erscheint über Massimiliano Pagliaras Label Funnuvojere und überzeugt mit vier Anspielstationen, einem distinguierten Sound und wohlgewählter Intensität. Wobei der Opener und das Ende sich wie eine emotionale Klammer um einen Ambient-Track und einen kleinen Gruß an die Tanzfläche schmiegen. Das Hörerlebnis macht Lust auf mehr, und der EP-Titel verspricht Abhilfe – hoffen wir also auf Part 2. Till Kanis