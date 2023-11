Die Platten der Woche mit Credit 00 & Wolf Müller, Luke Hess, Raphael Schön, Petar Dundov & Gregor Tresher und Robert Dietz

Raphael Schön – Fiesta Forever (Running Back / Misfit Melodies)

Bei Hallo Augsburg, dem Branchenblatt für Lifestyle und leckeres Essen in Augsburg, hat Raphael Schön gesagt, dass er sich nicht mehr als Rapper sehe. Schade, weil: Das Zeug, das er als Errdeka über Mixtapes und Alben inklusive Majordeal rausgebracht hat, war zumindest kein Plastikpalmen-Gefurze. Deshalb hat Schön zwar auch keinen Majordeal mehr, kann beim Zähneputzen aber in den Spiegel schauen, ohne sich vor Einsachtsieben-Eigenekel zu übergeben.

Die gewonnene Zeit nutzt er, um sich ein Studio mit Sedef Adasï zu teilen und dort dann so Heartstring-Mukke zu machen. Die ist nicht schlecht, wenn man schöne Akkorde mag und Gefühle auch mal abseits von bunten Pillen zulässt. Vielleicht hat sich Gerd Janson von Running Back deshalb gedacht, ja, komm, wir machen die Kiste fit, auch wenn die schon zwei Jahre rumsteht und ein bisschen Rost angesetzt hat. Dafür gibt’s dann zwei Upgrades – einen Need-for-Speed-Heckspoiler von Sally C und so prollige Flammenaufkleber von Matisa. Die hätte es zwar nicht gebraucht, um damit, ich sag mal, durch den TÜV zu kommen. Aber gut, wenn Hallo Augsburg das aktuelle Stadtgeschehen so ernst nimmt wie behauptet, schafft es Schön damit zumindest auf die Titelseite. Christoph Benkeser