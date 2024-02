Februar 2024: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Photek – Modus Operandi (Proper) [Reissue]

Manchmal braucht es nur zehn Tracks, um ein Genre abzureißen. Mit Modus Operandi gelang Rupert Parkes alias Photek im Jahr 1997 genau das. Was einigermaßen beeindruckend ist und so in der Musikgeschichte selten bis gar nicht vorkommt. Denn auch wenn die Dreifach-LP, die kürzlich auf Proper Records erstmalig auf Vinyl wiederaufgelegt wurde, als Meilenstein des Drum’n’Bass gilt und das natürlich auch ist, erzählen die Beats und Cuts einerseits und das alles zusammenhaltende Sounddesign andererseits eine viel größere Geschichte. Eine Geschichte, die zum Erscheinen des Albums viel und intensiv besprochen wurde – in Magazinen wie auch in Clubs und am Tresen des Plattenladens –, ästhetisch aber schon nicht mehr recht in die immer noch größer, schneller und vor allem lauter werdende Szene passte.

Modus Operandi ist zwar keine leise Platte, konzeptuell jedoch so stark und musikalisch so divers, vom ersten bis zum letzten Ton so durchdacht und ineinandergreifend, dass die sich so bahnbrechende Radikalität als alles aufhaltender Prellbock entpuppte. Ein Mic Drop, auf den praktisch nichts mehr folgen konnte, geschweige denn durfte. Es gibt wenige Produzent:innen im Drum’n’Bass, die mit ihrem Signature-Sound Vergleichbares bewegt haben wie Photek auf diesem Album. Dillinja vielleicht. Hidden Agenda vielleicht. Source Direct vielleicht noch am ehesten. Auf Modus Operandi ist der Signature-Sound von Rupert Parkes derart präzise, konzentriert und reduziert, dass selbst die Hallfahne von „124” schon Material für 20 Remixe hergegeben hätte. Zum Glück ist es zu diesen nie gekommen. Thaddeus Herrmann