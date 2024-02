Die Platten der Woche mit Bertie, Dave Clarke, Polygonia, Photonz und Soshi Takeda

Bertie – Carabiner EP (Phenomena)

Die Australische Newcomerin Bertie geht das Produzieren angenehm erfrischend und unvoreingenommen an. So startet der erste Track „Body” auf ihrer Debüt-EP mit tropischen Drums und 8-Bit-Synths, was zwar an Anz’ Hit „Clearly Rushing” von 2023 erinnert, dann aber anstatt Abfahrt zu machen mit UK-lastigen R’n’B-Vocals vor sich hingroovt. Das unkomplizierte Prinzip setzt sich auf dem Rest der EP fort: vom bereits im November veröffentlichten Titelstück (simpler Acid-House mit euphorischer Melodie) über den leicht angetranceten Vocal-House von „Here 4 U” bis zum ebenfalls Peaktime-orientierten Piano-Disco von „Motion”. Zur Dreingabe gibt’s noch einen basslastigen Breakbeat-Remix von „Carabiner”, der mit seiner Synthmelodie schamlos die Neunziger referenziert. Aber Scham sollte bei einer solch gutgelaunten EP voller guilty pleasures eh außen vor sein. Wenn Bertie diesen Output aufrechterhält, stehen uns nämlich noch eine Menge weiterer Spaß-Garanten ins Haus. Leopold Hutter