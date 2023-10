Oktober 2023: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Portable – Augmented Dreams (Circus Company)

Alan Abrahams war immer schon ein sehr eigener Produzent. Jahre bevor sie selbstverständlich in die hiesige Clubmusik aufgenommen wurden, arbeitete er mit afrikanischen Rhythmen, die seine Portable-Platten im Rückblick zu unauffällig weitsichtigen Angelegenheiten machten. Und nachdem die Augmented Reality schon eine Weile zum Alltag gehört, fragt er sich aktuell, wie es eigentlich um die Augmented Dreams steht. Erweiterungen und Fortschritte, die nicht ohne Folgen für die Träumer zu haben sind. Im wie eine Einleitung angelegten „The Pull of Dreams” singt er zu Beats mit Streichern im Hintergrund: „Your dreams had a price, and this is what we had to pay.” Wobei es ihm nicht allein um technische Errungenschaften geht, auch das Ende des Kolonialismus spielt auf seinem jüngsten Album eine Rolle. Der Ton seiner Tracks reicht von skeptisch-zögernd bis unterschwellig unheilschwanger. Oder, wie in „The Color of Static”, als befreites Geflecht von bleependen Kleinstmelodien, durch Abrahams’ Synkopen zusätzlich belebt. Alan Abrahams hält mit Portable weiter Kurs, und das ist in seinem Fall eine gute Sache. Tim Caspar Boehme