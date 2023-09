September 2023: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Courtesy – fra eufori (Kulør)

Ja, Trance, puh! Was soll man da noch groß rumeiern, es ist ja alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Deshalb schleift Courtesy die Links-gehts-rein-rechts-gehts-raus-Attraktion nochmal ins Kulør-Camp. Ohne Beats, weil – ha! – das ist jetzt der absolute Gamechanger, darauf haben die Leute gewartet: nicht nur ein, sondern zwei Enya-Covers, ein bisserl Early-2000er-Irgendwas von Madonna, Guru-Josh-Getröte und noch ein paar andere Hits, Hits, Hits. Wieso? Na ja, keine Ahnung. Müsste man mal fragen. Aber dafür ist einem die Zeit dann doch zu schade. Schließlich fehlt dem Bums ohne Unz, Unz, Unz genau das, was den Euphorie-Throwback so lustig gemacht hat: die sogenannte Leichtigkeit. Meine Güte, covert die Classics, aber tut doch nicht so, als müsste man da nochmal kÜnStLEriscH bEleUcHtEn, was an dem Klavier-Kitsch von „Orinoco Flow” so geil war. Spoiler-Alert: Es wird jedenfalls nicht geiler, wenn man den erweiterten Freundeskreis drübersegeln lässt. Keine Ahnung, wo Courtesy hier falsch abgebogen ist, aber: Irgendwer hätte im Laufe des Projekts mal sagen können, ey, sorry Courty, aber das gab’s doch alles schon mal eins zu eins. Christoph Benkeser