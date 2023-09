September 2023: Die einschlägigen Compilations

Denshi Ongaku No Bigaku – 電子音楽の美学 (The Aesthetics of Japanese Electronic Music) Vol.1&2 (Cosmocities)

Wählen Sie nun Ihren Avatar: Das Cosmocities-Label diggt und stellt zusammen – mit der Volume 1: Technoides, Housiges, Ambientiges auf Japan, mit der Volume 2 eher so Boogie-Loungiges. Es macht Spaß zu spoilern, dass hier so gut wie alles wert zu hören ist. Denn trotz des sachlich-geografischen Topics klingt aus jedem Tönchen dieser Compilation eine kindliche Freude an Musik für die Tanzflure.

Beginnen wir aus reiner Willkür mit Volume 2. 909 State (der Name, Herzchen-Emoji!) entfaltet eine Gardine aus leuchtenden Gaze-Bahnen und lässt sie flatternd fliegen. The Backwoods arrangieren aus einer Jazz-Gitarre und einem House-Beat einen Loop, der irgendwo bestimmt die Unendlichkeit berührt. „Celebrate Your Life” von Seiji Ono ist ebenso jazz-inspiriert, macht daraus aber ein Boogie-Downbeat-Stück. Was heißt „Gem” nochmal auf Deutsch? Vielleicht ja „Neon Forrest” wie der Track von Jazztronik mit seinen Kalimba-Clustern.

Und auch das Volume 1 hat es in sich. Kaoru Inoue leitet sie ein mit einem Aggregatzustand aus Tönen, der dem Fluiden am Nächsten ist, in seinen Bewegungen aus Percussion und diversen Keyboard-Flächen jedoch auch ganz eigene Muster erschafft. Die „Rainy Night In Shibuya” von Aquarium erzeugt dann höchste Neugierde, genau diese zu erleben. Crunchy und zur Ruhe bringend. Auch die nachfolgenden Stücke von Nachito Uchiyama und Keta Ra bleiben in dieser Stimmung – ach, belassen wir’s dabei. Es gibt etwas zu hören. Eine Entdeckung. Christoph Braun