Die Platten der Woche mit Anoesis, Barker, DJ Manny, Jonny From Space und STL & Duckett

DJ Manny – Control (Planet Mu)

Wenn DJ Manny gut ist, dann ist er richtig gut. Dann entstehen mitunter Smasher wie Signals in My Head (2021), und auch simple Tracks mit blöden Titeln wie „Get The Money” machen nicht nur zappelig, sondern berühren auch das Herz. In seinem gesamten Output changiert er zwischen absolut funktionsmusikalischem Footwork, der auch mal an einem völlig uninteressanten Sample freidreht und manchmal fast dreieinhalb Minuten einfach nur nervt, und diesen äußerst dynamischen, melancholisch angehauchten R’n’B’-vibigen Übernummern. Die Rosinchen müssen also händisch und in aufwendiger Handarbeit aus seinen zum Teil schwer erhältlichen Veröffentlichungen selbst gepickt werden.

Control knüpft nicht nur vom Artwork her an sein Album von 2021 an. Der Titeltrack beweist Mannys Talent für eingängige Beats. „Spaceship” bringt, wie der Name andeutet, Träume von Weltraum und Sternenhimmel aufs Keyboard. „Bang This Joint” ist einer dieser erwähnten Skip-Tracks. „Let It Break” zeigt sein Können als Jungle-Producer. Auch hier: dynamisches Geballer und moody Melodien und Akkorde sind ein Rezept, das niemals enttäuscht. Auch das superbe, Gefühle von Nostalgie evozierende „Time Travel” würde sich, wie nahezu alle Tracks der EP, perfekt ins erwähnte Album einreihen. Herr Manny bleibt famos. Lutz Vössing