Die Platten der Woche mit Blawan, Code Industry, DJ Fett Burger, E.R.P. und Nachtbraker

Nachtbraker – Dondoni (Quartet Series)

Die Sache mit den Neunzigern: Sie sind lange vorbei. Also, fast 1000 Jahre liegen die schon zurück. Ziemlich viel Zeit, da kann man nix machen. Aber wer sich daran erinnert, war nicht und so weiter. Nachtbraker, den man nicht mit Nachtbakern, also der Szenebeschreibung von mitternächtlichen Ausreißern in Amsterdam, verwechseln darf, war da jedenfalls so gerade am Start. In der Kindergracht schaukelte er rum und hörte bestimmt schon viele Platten, die er heute als sogenannte Einflüsse einfließen lässt. In was, ist egal. Hauptsache Neunziger, weil yeah! Das ging zuletzt auf dem Gude-Laune-Label Peach Discs sehr gut. Da passt der zahnarztbeflügelnde Lächel-House von Nachtbraker hin.

Aber auch auf seiner Quartet Series grinsen alle wie verrückt. Liegt vielleicht an den lustigen Namen, die der Mann seinen Platten gibt. Capichone, Bay Be Blue, jetzt Dondoni! Na ja, wer so schön mit den Hüften klappern kann wie Nachtbraker, zum Beispiel mit dem immeranirgendwaserinnernden „Barkuchi Fus” oder der besoffensten Sommerhymne des Sommers, „Don’t Worry”, hat allen Grund zur Heiterkeit. Wir mit der Platte übrigens auch. Christoph Benkeser