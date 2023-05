Mai 2023: Die essenziellen Alben (Teil 2)

RP Boo – Legacy Volume 2 (Planet Mu)

„That’s what you do when you got the flo.” Bei RP Boo ist dieser Flow immer knapp in Gefahr, von den wie gegen den Takt gesetzten Synkopen ausgebremst zu werden. Passend zu dem zitierten Sample aus seinem Track „Eraser” kontrastiert der Chicagoer Produzent in derselben Nummer die rhythmisch gesetzte Stimme mit dem Satz „Fuck that, burn ’em all!” und der hochgepitchten Zeile „Live and let die” aus dem gleichnamigen Paul-McCartney-Song.

Die Vorgehensweise fasst den Kern des wohl ersten Footwork-Künstlers überhaupt gut zusammen, diese Fußarbeit ist nichts, das einem zum lockeren Mittanzen geschenkt wird, sie will mit reaktionsschneller Konzentration erarbeitet werden. Gutes Gleichgewicht braucht man nach wie vor, um sich zur Fortsetzung seines Vermächtnisses unfallfrei bewegen zu können. RP Boo gelingt es dabei erneut, auf dem schmalen Grat zwischen begeisternd und nervig zu balancieren, mal mehr zur einen, mal stärker zur anderen Seite neigend. Anspannung gehört bei ihm definitiv zum Selbstverständnis und -gefühl. Wie der Titel nahelegt, ist der zweite Teil von Legacy, mit zehn Jahren Abstand zu RP Boos erstem Album, eine weitere Zusammenstellung früher Tracks. Die folgen zwar einem gut wiedererkennbaren Grundprinzip, zeigen darin jedoch eine Menge Variabilität. Take the flo! Tim Caspar Boehme