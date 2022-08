Response & Pliskin – Ability II Corrupt (Tempo)

Mit so breiten wie dunklen Pinselstrichen, getränkt von der vielfarbigen Palette des britischen Hardcore Continuums, malt das aus Manchester stammende Duo Response & Pliskin auf der zweiten LP von Tempo Records ein episch-dystopisches Klanggemälde, das Bild eines düsteren Futurismus, von einer Sonde, einsam unterwegs, zu uns gefunkt aus den tiefsten Tiefen des kalten, menschenleeren Weltalls. Ein Album, das neu und up to date klingt, sicherlich aber auch in der Release-Liste von Goldies Metalheadz in den Mittneunzigern des vergangenen Jahrhunderts nicht fehl am Platze gewesen wäre – woran man auch sehen kann, wie weit seiner Zeit voraus dieses damals war. Passend dazu findet sich mit „Head Of The Buccaneer” auch eine Zusammenarbeit mit Metalheadz-Kollaborateur Digital auf dem Album.

Doch auch allein machen Response & Pliskin wahrlich keine Gefangenen. Auf den episch langen Tracks – mitunter elf bis 14 Minuten – geschieht so einiges, von hypnotischem Techstep-Geklopfe bis hin zu wild übereinander stolpernden Jungle-Breaks, von düster unterkühltem Deepspace-Bass bis souligem Liquid-Funk oder minutenlangen Ambient-Breaks – das Manchester-Duo hat sein Handwerk gelernt, und dieses Album ist der beste Beweis dafür. Tim Lorenz

Sam Prekop and John McEntire – Sons Of (Thrill Jockey)

Hier empfehlen sich zwei Veteranen der Chicagoer Musik, die einst unter dem Namen Post-Rock antrat, den Klang der Neunziger umzukrempeln. Alte Bekannte, die eigentlich seit einer Ewigkeit als Bandkollegen zusammen spielen. Trotzdem gibt es sie jetzt zum ersten Mal als Duo. Sam Prekop, Sänger und Gitarrist von The Sea and Cake, begann später solo mit Modularsynthesizern zu arbeiten, John McEntire trommelt mit ihm seither in dessen Band neben seiner Tätigkeit als Schlagzeuger bei den Post-Rock-Pionieren Tortoise.

Auf Sons Of gibt es weit und breit nur elektronische Apparate zu hören, modulare analoge, außerdem digitale wie Sampler. Als patternbasierte Grooves mit unterschiedlich starkem Drumcomputereinsatz lässt sich die verbindende Herangehensweise für ihre vier Stücke beschreiben. Ein bisschen mag da ein Gruß in Richtung kosmische Musik entboten werden, doch kann man sie nicht darauf reduzieren.

Selbst wenn auf den ersten Blick alles gleichförmig und freundlich-ausgeglichen zugeht, bekommt man die Geschichte so nicht auf eine Formel. Zu viele kleine Details haben die beiden in ihre zwischen acht und 24 Minuten langen Instrumentalnummern eingearbeitet, zu viele Spielereien am Rand, ohne dass sie große Aufmerksamkeit einfordern würden. Zu diesem unaufdringlich begeisternden Einstand der alten Freunde passt das sehr liebevolle Cover, das eines der schönsten Katzenmotive des Jahres bereithält. Da bleiben keine Wünsche offen. Tim Caspar Boehme

STL – Illumination (Goldmin Music)

Stephan Laubner alias STL ist ein Stoiker und zieht seit Jahren unerschütterlich sein Ding durch – mit konstanten Bezugspunkten und ungeachtet wechselnder Moden und Stildiktate. Aber im Gegensatz zu den vielen in irgendeiner Zeitschlaufe Festhängenden schafft es STL immer wieder, den Eindruck zu erwecken, gerade den neuen heißen Scheiß erfunden zu haben. Woran das liegt, so viel sei verraten, kann diese Rezension nicht ergründen.

Auf Vinyl umfasst Illumination drei Schallplatten mit neun Stücken. Nur neun? Genau, die müssen teilweise echt lang sein, wenn hier nicht einer nur Eindruck schinden will und Fünf-Minuten-Tracks auf eine Plattenseite pressen lässt. Aber so tickt Laubner nicht, tatsächlich sind einige Songs recht episch ausgefallen und überschreiten teilweise deutlich die Zehnminutengrenze. Klar, kennt man aus seligen Minimalzeiten, und auch heute geht bei einigen Künstler:innen nach wie vor kaum etwas unter zweistelligen Minutenzahlen. Wobei hin und wieder das Gefühl beschleicht, dass es dabei entweder nur um ein zu erfüllendes Prinzip geht oder aber bewusstseinsbeeinträchtigende Substanzen im Spiel waren. Man ahnt es: STLs Stücke heben sich davon dezidiert ab, ihre Länge legitimiert stete Entwicklung – sei es durch lebendigen Filtereinsatz oder immer wieder neu hinzukommende Elemente und eine Fülle an Details.

Ewige Loop-Wiederholungen, die nur den fetten Bass oder den rollenden Beat feiern und dabei den Rezipienten ob aller Selbstverliebtheit aus dem Auge verlieren, finden bei Laubner nicht statt. Der Titeltrack lässt Erinnerungen an Luomo, Maurizio und Rhythm & Sound aufkommen. Einige Stücke wie das wundervolle „Ocean”, könnten durchaus als Resultat einer gemeinsamen Session dieser Projekte entstanden sein. Einen Ausflug in eine ganz andere Stimmung erlaubt sich STL mit „TripTrap”. In diesem 14-Minüter (!) übernehmen ein marimbaartiger Klang den Hi-Hat-Part und Glöckchensynthiesounds eine Melodie-Miniatur, die auch wunderbar als Intro zu einem Erasure-Song funktionieren würde. Allerdings wäre hier ausnahmsweise weniger mehr gewesen, die viertelstündige Wiederholung der erwähnten Motive ohne wesentliche Variationen verliert nach einer Weile etwas an Spannung. Das folgende „Ghostdrive” kehrt mit dubbig-dubioser Film-Noir-Stimmung zur dominierenden Album-Atmosphäre zurück, und der letzte Track der Dreifach-Vinylversion fügt dem Dub auch noch einen genial-subtilen Funk hinzu, was „Kingston Sunbake Chill” zu einem Höhepunkt auf Illumination macht. Aber es wäre hier nicht von Vinylversion die Rede, wenn nicht noch etwas folgen würde – nämlich zwei Digital-Bonus-Tracks.

Beide verlassen wieder die Dub- und Deep-House-Zone: „Sunburst Jacket” schert sich wenig um ausgeprägte Beatdefinition und lässt Bleeps und den Subbass die Rhythmusarbeit auf hohem Tempo verrichten – sehr cool. Zum folgenden Abspann werden alle Regler auf links gedreht, der Groove auf Trip-Hop-Tempo und die Harmonien auf Melancholie. Gedimmte Illumination, kein künstlicher Glanz mehr, keine Beschönigung. „No Sun Today” – passender könnte der Track-Titel kaum sein. Mathias Schaffhäuser

Thugwidow – Seventh Circle of Litness (Western Lore)

Für ältere Menschen bringt dieser Albumtitel gleich eine kleine Interpretationsaufgabe. Was ist „litness”? Nun, man könnte das Substantiv als gegenwärtigen Ausdruck für etwas umschreiben, das positiv besetzt ist, korrespondierend zum Adjektiv „lit”. Ob der Produzent Thugwidow aus Manchester das für sein aktuelles Album auch so durchgehend positiv meint, ist vermutlich Frage der Perspektive.

Titel wie „Overall Failure” oder „A Cleansing Pain”, eventuell ebenso „United Kingdom” deuten darauf hin, dass für ihn das eine oder andere um ihn herum im Argen liegt. Wenn man es auf die Musik bezieht, ist die allerdings durchgehend lit. Auch im Sinne von „entzündet”. Die Beats des Jungle-Forschers paaren sich in seinen clubhistorischen Studien mit Sounds der frühen Rave-Euphorie, der Signatursound aus „Anasthasia” von T99 scheint etwa im Titeltrack gewürdigt zu werden, Hooversounds kommen auf der Platte sowieso zum Einsatz.

Thugwidow bratzt die fräsenden Frequenzen jedoch nicht einfach zusammen, sondern schichtet sie liebevoll, gestaltet lockere, dynamische Nummern daraus. Im Zweifel müssen die Leute sich das im Herbst ja mangels Alternativen dann ohnehin allein zu Hause anhören. Was mit diesem siebten Kreis der litness aber keine Hürde bedeutet. Bei Thugwidow wird harsch gescheuert, und zwar so, dass die Ohren hinterher wieder sauber sind. Große, heftige Platte. Tim Caspar Boehme

Tomu DJ – Half Moon Bay (Franchise)

Kein leichtes Unterfangen muss es sein, tiefgehende Emotionalität fast durchgehend ohne Lyrics in elektronische Gewänder zu kleiden – nur anhand von Melodie und Instrumentation. Tomu DJ gelingt dieser Kniff mit vielen Lagen hauchdünner Klangelemente, die sie mit zärtlicher Gelassenheit zusammenwebt. Der Musikerin aus Kalifornien transportiert auf ihrem zweiten Album Half Moon Bay eine Gemengelage an Gefühlen und Eindrücken mit ambientgetränktem Footwork.

Flächige Pads und melancholische Synthmelodien kontrastieren oftmals klare Drums, die Dub-Rhythmen oder Breakbeats anschlagen und der sonstigen Tragik der Tracks einen dynamischen Schubs Richtung Erleichterung geben. Alle der sieben Titel haben etwas Meditatives und Delikates, klingen in sich gekehrt, so als würde Tomu DJ mit äußerster Sorgfalt die einzelnen Klänge aneinander fädeln.

„Spring of Life” beispielsweise scheint wie vor Leben zu summen, zirpen und schnurzen zu einer ausgedehnten Melodie und entzerrtem Rhythmus, bis der Track zu einem sanft blubbernden und glucksenden House-Klang umschwingt. Dem Song entgleiten dabei Gefühle der Leichtigkeit und des Loslassens. An anderer Stelle dringen mit „Half Moon” dunklere, eher trostlose, aber sehr berührende Impressionen ein. Mit einer Klangfarbe, die an subtilere Radiohead-Songs erinnert, taumelt die Synth-Melodie etwas ziellos durch den Track zu künstlich summenden Pads und simpel trottendem Beat. Während die ersten beiden Titel auf Half Moon Bay noch ein wenig wie Aufwärmer wirken, entfaltet sich das Zusammenspiel zwischen melancholischen Synths und offensiveren Drums im Laufe des Albums und transportiert umso mehr Emotionalität. Louisa Neitz