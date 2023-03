SXSTERHOOD: FLINTA-Event zum Weltfrauentag

- Advertisement -

Die Berliner FLINTA-Kollektive Un:seen und Ozomatli hosten mit SXSTERHOOD ein Event zum Weltfrauentag. Am 7. März, finden in der Berliner Re:mise DJ-Workshops und eine Diskussion zur Repräsentation von queeren Kollektiven in Berlin statt. FLINTA-DJs wie Abibi, Gigsta und yungfya bespielen anschließend zwei Dancefloors.

Die Workshops in der Re:mise sind für 19 Uhr angekündigt. Das Panel findet ab 21 Uhr statt. Auf dem Podium sitzen Vertreter:innen von BLVSH, Femme Bass Mafia, Oyoun, CRUSH, dem Salon Zur Wilden Renate und der Clubcommission Berlin.

Alle Einnahmen von SXSTERHOOD gehen an die Frauenkreise Berlin und eine Hilfsorganisation für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Un:seen versteht sich als intersektionelles Veranstaltungskollektiv in Berlin. Ozomatli bezeichnet sich als multidisziplinäre Plattform für Events und Zusammenarbeit im Bereich der Clubkultur. Alle Informationen zur Veranstaltung findet ihr hier.