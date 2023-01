- Advertisement -

Für die Erstellung der Groove Charts (November/Dezember 2022) wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler:innen und Plattenläden berücksichtigt:

Ante Perry, Ben Sims, Benjamin Damage, Chloé, Christian Löffler, David Elimelech, Dirty Doering, DJ Jus-Ed, DJ Normal 4, Drvg Cvltvr, Elena Colombi, Elisa Bee, Fat Fenders, Fred P, Gregor Tresher, Groove Attack, Hadone, Jennifer Cardini, Jonas Yamer, Jonathan Kaspar, Kia, Kid Simius, Kompakt, Kornél Kovács, LUZ1E, Machìna, Machine Woman, Martha Van Straaten, Maruwa, Mascha, Mila Stern, Miran N, Molly, Mor Elian, No_ip, NVST, O-Wells, OTAKU Records, OYE Records, Pau Roca, Paula Koski, Pedro Vian, Poly Chain, Radio Slave, Red Rack’em, Resom, Reznik, RVDS, Ryan James Ford, S Ruston, San Proper, Sascha Funke, Sassy J, Schacke, SCHRANKE, Schwefelgelb, Serendeepity, Simple Symmetry, Solid Blake, Soul Clap, Spencer Parker, Stump Valley, Sylvere, The Exaltics, Theo Kottis, Trikk, Vel, Virginia, Voiski, X-Coast, Younger Than Me, Zombies in Miami

Top 30 Singles & EPs

01. Robag Wruhme – Speicher 123 [Kompakt Extra]

02. Rhyw – Honey Badger [Voam]

03. Pangaea – Fuzzy Logic / Still Flowing Water [Hessle Audio]

04. Maara – Fancy Feast [Kalahari Oyster Cult]

05. Paranoid London with Mutado Pintado – Suck A Dick [Paranoid London Recordings]

06. Jéroboam – Freakshow [Space Grapes]

07. map.ache – So oder So [Giegling]

08. Radio Slave – Don’t You Know [Rekids]

09. Younger Than Me – WAR1206 [Warning]

10. Böhm – Solar Cycle [Dolly Records]

11. Otik – Crystal Clear / Rainbow Rhythm [!K7 Records]

12. Sanna Mun – Initiation EP [Modwerks]

13. Shanti Celeste – Cutie / Shimmer [Hessle Audio]

14. ANNĒ – 1990 [Soma Records]

15. Objekt – Objekt #5 [Objekt]

16. X-Coast – Pianissimo EP [Steel City Dance Discs]

17. Chontane – Sycamore EP [Mutual Rytm]

18. MIJU x MKDSL – Metatron EP [headroom rec.]

19. Pariah – Caterpillar [Voam]

20. Indio – Antero EP [Emotions Electric]

21. Shjva – Untitled [Brutaz]

22. Altinbas & Cirkle – Time In Motion [SK Eleven]

23. LDS – algo5 [Blue Hour]

24. Nikki Nair & DJ ADHD – Golden Monkey EP [Seilscheibenpfeiler]

25. Pearson Sound – Red Sky [Hessle Audio]

26. Al Wootton – Artefacts [Trule]

27. Fadi Mohem – MOHEM 01 [MOHEM]

28. Imperieux – Fantasmagorii EP [Pampa Records]

29. Instant House – Lost Horizons [Isle Of Jura]

30. Nick León – Xtasis [TraTraTrax]

Top 10 Alben & Compilations

01. Marcel Dettmann – Fear Of Programming [Dekmantel]

02. LSW – Mir Tut Alles Weh [candomblé]

03. Damiano Von Erckert – The Past The Future [Aus Music]

04. DJ Stingray 313 – Aqua Team (Reissue) [Micron Audio]

05. Steffi – The Red Hunter [Candy Mountain]

06. Ron Trent Presents Warm – What Do The Stars Say To You [Night Time Stories]

07. Full EFX – Headrush [L.I.E.S]

08. rRoxymore – Perpetual Now (Smalltown Supersound)

09. Roman Flügel – Balmy Evening [Mule Musiq]

10. Sedvs – Paradise Lost [Bare Hands]