Für die Erstellung der Groove Charts (Juli/August 2022) wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler:innen und Plattenläden berücksichtigt:

Afem Syko, AIDEN, Airaboi, Alarico, Andy Chiu, Anna Schreit, Arkan, ASEC, Biri, Carlotta Jacobi, Chrissy, Dam Swindle, Dauwd, Dispulus, DJ C U SOON, DJ Durstlöscher, DJ Ebhardy, Egotot, DJ Kalamaris, DJ Reiz, DJ Warzone, Domenico Crisci, DRVG CVLTVRE, Elternhouse, FM Pause, Geier aus Stahl, gome Live, Hamma, Hardwax, HiHat, Jesse G, Jil Tanner, Jorkes, Judith van Waterkant, Kander, Kapnos, Kashpitzky, Kies, K. Klassik, Klympt, Kompakt FM, Kris Baha, KTK, Lacchesi, Lady Tazz, Lilly Ackerman, madwoman, Manuel Münster, Matthias Schaffhäuser, Marcia Carr, Martyn, Maryisonacid, Mary Yuzovskaya, Max Oravin, Messiahwaits, Monty Luke, Moopie, Mount Kimbie, Nastya Muravyova, New Hook, Nick Moody, Niklaas, Nina Berg, Nørbak, Ogazón, Panthera Krause, Pea, Peter Invasion, RAEZA, Ribé, Robotek Reagan, RSS Disco, RST98, Ruff Stuff, SHDW & Obscure Shape, Sean Brosnan, Setaoc Mass, Sevensol, Sina XX, Supergloss, The Drifter, Thugwidow, Tom, TONI BA, Trancemaster Krause, TraumMia, Tonni 3000, Tr One, Tweeman, Vani Vachi, Viscerale, Yotam Avni, youANDme

Top 30 Singles & EPs

Forest Drive West – Creeper [Ilian Tape]

2. Alarico – Boya [Mutual Rytm]

3. ø [Phase] – Intensity Fluctuations (Setaoc Mass Remix) [Modwerks]

4. Kr!z – The Tunnel (SK11) [SK11X13]

5. Sister Zo – Earth Mover [3024]

6. Sterac – Light In The Darkness [TOKEN109]

7. Dauwd – Psssh 003 [Psssh Records]

8. Inland – Namsan [Counterchange]

9. New Hook – Manipulation (Curses Remix) [Riotvan]

10. Kaiser & Matrixxman – Strapped [KSR]

11. Lakej – Exposed Vulnerability – Non Series

12. Man/ipulate – Eternity EP [Certain Music]

13. WAX – 80008A [WAX80008]

14. New Frames – Ashes [BITE]

15. Pariah – Caterpillar [Voam]

16. Mbulelo – Kalibre [Hakuna Kulala]

17. Rene Wise – Don’t Care [Blueprint]

18. Somewhen – 4th Floor [R-Label Group]

19. Shackleton – The Majestic Yes [Honest Jon’s Records]

20. Ben Klock & Fadi Mohem – Klockworks 34 [Klockworks]

21. Ladymonix – High Notes [Frizner Electric]

22. NIKKNAME – Bankai [Freeride Millenium]

23. Fadi Mohem – Mohem 01 [Self Release]

24. Peligre – Watch & Take Note [TAAPION]

25. Levon Vincent – Concrete Jungle A [NS-38]

26. Mac Declos – Cuir en Cage [MYST]

27. Massimiliano Pagliara – Snap Out feat. Snax [Permanent Vacation]

28. Altinbas & Cirkle – Cynical Moves EP (VOLTAGE) [VOLT007]

29. Chrissy – Art Throb [Permanent Vacation]

30. Amy Dabbs – Four Track Mind [Dabbs Traxx]

Top 10 Alben & Compilations

1.Talismann – Percussion Part 3 [Talismann]

2. Schacke – Apocalyptic Decadence [Instruments Of Discipline]

3. Mall Grab – What I Breathe [Looking For Trouble]

4. Emeka Ogboh – 6​°​30​’​33​.​372​”​N 3​°​22​’​0​.​66​”​E [Danfotronics]

5. VA – “Contre tout, toutes et tous, la terre demeure” [Mama Told Ya]

6. Boy Harsher – Lesser Man [Nude Club]

7. Skudge – Soundworks [Skudge]

8. Arpanet – Quantum Transposition [Clone]

9. Mr. Fingers – Ammnesia [Alleviated] (Reissue)

10. Ange Halliwell – Lullaby For the Dead [Slagwerk]