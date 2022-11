November 2022: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Mount Kimbie – MK 3.5: Die Cuts | City Planning (Warp)

Es hätten auch zwei Alben sein können, die Dominic Maker und Kai Campos hier unter ihrem gemeinsamen Moniker Mount Kimbie veröffentlichen. Die beiden Platten der Doppel-LP stammen dezidiert von je einem der beiden Musiker, haben verschiedene Cover und sogar Titel, so ist MK 3.5: Die Cuts | City Planning’zu verstehen. Auch stilistisch unterscheiden sich die beiden Teile deutlich: Dom Maker steuert in Richtung Hip Hop, während Kai Campos einen technoiden Pfad einschlägt. Stellt sich die Frage: Was daran ist eigentlich noch Mount Kimbie?

In den fünf Jahren seit dem letzten Album Love What Survives ist viel passiert. Beide haben solo und in anderen Kollaborationen ihren eigenen Sound entwickelt und der Live-Musik-Charakter des hochgepriesenen Vorgängers ist verschwunden. Dom Maker lebt mittlerweile in L.A. und produziert für die MVPs im Game wie Jay-Z oder Rosalía. Auch für Die Cuts versammelt er einen illustren Kreis von Gästen: vom Langzeit-Weggefährten James Blake zu Danny Brown (being himself mit Zeilen wie „I roll my blunt so fat, we call it body positive”).

Sein Part des Albums ist in einen kontinuierlichen Mix zusammengefügt. Das erweist sich als gute Entscheidung, weil es den sehr unterschiedlichen Stimmen die Freiheit gibt, sich zu entfalten, aber trotzdem alles wie aus einem Guss erscheinen lässt. Dabei sind nicht nur Volltreffer dabei: „tender hearts meet the sky (feat. keiyaa)” etwa bleibt zu unentschlossen, aber in der Gesamtheit ist die Platte wunderbar stimmig. Maker vermag es auch, sich mit seinen Produktionen stark zurückzunehmen und die Stimmen der anderen Künstlerinnen ins Licht zu rücken. Ein guter Gastgeber bereitet anderen die Bühne. Die Eleganz, mit der er auf die verschiedenen Anforderungen eingeht, zeigt sein gutes Gespür als Produzent. Sein eigener Stil ist prägnant, wenn auch der Beat wie bei „if and when” fast komplett im Hintergrund bleibt. „dvd (feat. choker)” lässt noch das Post-Dubstep-Erbgut durchscheinen, wohingegen der Über-Ohrwurm „f1 racer (feat. kučka)” stark in Richtung Cloud Rap geht.

Kai Campos’ Part City Planning startet umhüllt vom verrauschten Ambiente dekonstruierter Field Recordings. „Q” klingt wie Burial auf einer strammen Viertaktmaschine und das darauf folgende „Quartz” schaltet à la Actress noch zwei Gänge rauf. Beide machen richtig Laune und schrauben die Erwartungen dementsprechend hoch, was der Rest der Platte nicht immer erfüllen kann. Die verträumten Arpeggios von „Satellite 7” bleiben ebenso ziellose Skizzen wie das lasche „Industry” oder das immerhin in schöne Lo-Fi-Watte gepackte „Transit Map (Flattened)”. Insgesamt ist Kai Campos’ Sound trotzdem gleichermaßen energetisch wie raffiniert. Deutlich wird das etwa bei „Zone 1 (24 Hours)” und dem Prelude „Zone 2”, zwei strukturell technoiden Tracks, die in Klang und Aufbau aber sehr organisch sind.

Ja, vielleicht könnten es auch zwei Alben sein. Aber was spricht dagegen, diese Form der Kollaboration zu versuchen, die dem individuellen Ausdruck mehr Platz einräumt? So wie sich beide Teile als polar gegenübergestellt präsentieren, wäre es schwer, sie zusammenzuführen, ohne die einzelne Handschrift zu verwischen. Das Album ist als Experiment zu sehen und als solches hat es seine Berechtigung und seinen Reiz.

Obwohl die beiden Hälften in temporaler Asynchronität gehört werden, legen sie sich im Nachhall übereinander und klingen gemeinsam aus. Und damit ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Um in Balance zu sein, braucht jedes Gewicht ein Gegengewicht, und das ist den beiden gelungen. MK 3.5 hat das Projekt Mount Kimbie mit viel Potenzial aufgeladen, und man darf gespannt sein, in welcher Weise sich das entlädt. Die beiden kündigen jedenfalls schon das nächste Album an und versprechen: „It won’t be 5 years until the next one”. Philipp Gschwendtner