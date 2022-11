Die Platten der Woche mit Ikonika, Mor Elian, Patrick Cowley, Pearson Sound und Soreab ft. Cinna Peyghamy

Soreab ft. Cinna Peyghamy – Teleportation (Control Freak)

Für seine erste eigene Veröffentlichung auf dem Londoner Label Control Freak – er war zuvor schon mit einem Track an dessen Compilation Psycho/Soma beteiligt – tat sich der Italiener Soreab mit der Perkussionistin Cinna Peyghamy zusammen.

Nur zwei Tracks, „Untitled 1” und „Untitled 2”, bilden das Grundgerüst der EP. Zwei Tracks, in denen Soreab Peyghamys höchst tribalistische Rhythmen mit zurückhaltender Elektronik verwebt, in hypnotische Bass-Trance verwandelt. Der Erste ist dabei der minimalistischere Trommeltanz, während Stück Nummer zwei in melancholischen Synthesizer-Flächen schwelgt.

Doch damit nicht genug. „Untitled 1” kommt zusätzlich als noch einmal minimierte und dadurch in der Tat noch hypnotischere Dub-Version sowie in einer stark verlangsamten 33-RPM-Fassung. Und als wäre das immer noch nicht genug, darf dann Jay Duncan das Stück in einen psychedelisch verdubbten Latenight-Groover remixen. Genug Variation also, dass für jede:n etwas dabei sein sollte. Tim Lorenz