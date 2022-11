November 2022: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Hadone – What I Was Running From (Things We Never Did)

Die Kickdrum pumpt den Darkroom aus, Hadone haut ein neues Album raus. Die französische Abrissbirne mit Hang zum Hi-Ha-Hedonismus weiht sein neues Label Things We Never Did ein – mit neun Tracks, bei dem sich der Goa-Ferdl und die Jungle-Susi die Hände reichen. Zwischendurch dürfen sich Düster-Dandys zur gehobenen Vierviertel-Fickerei zusammentun, während Electro-Hapschis oberkörperfrei in die erste Reihe drängen. Warum? Weil’s eine Gaudi ist!

Wer die Dekadenz des Dancefloors schätzt, bleibt bei Hadone sowieso draußen. Was sich im Ausfallschritt zwischen zwei Hi-Hats pressen lässt, knallt der Typ auf What I Was Running From mit 145 Bar durch den Kompressor. Dass er damit keine Story zu erzählen hat, ist wurscht, weil man zu den Glitzer-Melodien mit 90s-Flavour und Abführmittel-Bässen ohnehin am Backenzahn der Zeit operiert.

Die Platte zerfällt in neun Moods zwischen Balla-Balla-Bängern wie „Slow Burn Confessions” und Closing-Chaos wie „Max Was A Charakter From Jojo”. Wer sich mittendrin statt nur dabei die Teile ballert, reimt sich daraus trotzdem eine ziemlich geile Gschicht zusammen. Christoph Benkeser