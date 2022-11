„APPLAUS”: Kulturpreis prämiert deutsche Clubs

Bei der diesjährigen Ausgabe des Musikpreises „APPLAUS” sind 22 Kulturorte unter der Kategorie „Beste Livemusikprogramme” mit jeweils 50.000 Euro prämiert worden. Auch Clubs, bei denen explizit elektronische Musik im Mittelpunkt steht, gehören zu den Preisträger:innen.

Den Hauptpreis erhielt der Münchner Club Rote Sonne. Weitere Gewinner:innen sind die Distillery und das Institut fue Zukunft, beide in Leipzig, das Gewölbe in Köln, die Insel der Jugend in Magdeburg und das Uebel und Gefährlich in Hamburg. Sie erhalten jeweils 50.000 Euro. Das Institut fuer Zukunft hat zusätzlich den Sonderpreis „Awareness” gewonnen. Der Dresdner Club Objekt klein a wurde außerdem mit dem Sonderpreis „Innovation” ausgezeichnet. Die Sonderpreise sind jeweils auf 5.000 Euro dotiert.

Der „APPLAUS”-Preis – die „Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten“ – ist mit 2,5 Millionen Euro einer der höchstdotierten Kulturpreise des Bundes. Organisiert und umgesetzt wird „APPLAUS” von der Initiative Musik, der offiziellen Fördereinrichtung für die deutsche Musikwirtschaft. Er findet, mit Ausnahme von 2020, seit 2013 jährlich statt. In diesem Jahr wurden insgesamt 101 Spielstätten in den weiteren Kategorien „Beste Livemusikspielstätten” (mit 28 Gewinner:innen zu je 30.000 Euro), „Beste kleine Spielstätten” (mit 49 Gewinner:innen zu je 10.000 Euro) und dem Sonderpreis „Nachhaltigkeit” prämiert.

Als Ziele des Preises hebt „APPLAUS” die finanzielle Förderung kleiner bis mittlerer Spielstätten und von Veranstalter:innen mit hochwertigen und trendsetzenden Livemusikprogrammen hervor. Auch soll die öffentliche Aufmerksamkeit für die musikalischen Angebote und strukturellen Herausforderungen der unabhängigen Musikclubs und Veranstaltungsreihen erhöht werden.