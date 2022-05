Neil Tennant, Backstage in Vancouver, 2016 (Ausschnitt, Foto: Wolfgang Tillmans)

Wolfgang Tillmans gilt als einer der einflussreichsten Künstler der Gegenwart. Unter anderem, weil er seinem Medium, der Fotografie, ganz verschiedene darstellerische Dimensionen abgewinnt. Tillmans dokumentiert ein großes Spektrum von Szenen und sozialen Zusammenhängen, die aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer politischen und ästhetischen Orientierung an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Eine besondere Qualität seiner Arbeit besteht darin, dass er seine Fotografie nicht dem dokumentarischen Zweck unterwirft, sondern Bilder erschafft, deren Farben und Formen auch etwas eigenes Ausdrücken – egal, ob es sich um das Portrait einer Musiker*in oder um das Studio von HÖR handelt, das er für das Cover der GROOVE #176 fotografierte.

Musiker*innen und die Welten, die sie mit ihren Klängen erschaffen, sind eines der großen Themen von Tillmans. Seit 2016 veröffentlicht er auch selbst Musik, 2021 erschien sein Debütalbum Moon In Earthlight, zu dem nun Remixe veröffentlicht werden.

Das allererste Foto von Wolfgang Tillmans zeigt die leere Bühne vor einem Culture-Club-Konzert Anfang der achtziger Jahre. Der hier vorgestellte Remix stammt von einem anderen ikonischen Pop-Act dieser Zeit, der noch wichtiger für Tillmans sein dürfte – den Pet Shop Boys. Am Beginn der Nullerjahre entwickelte sich eine Künstlerfreundschaft zwischen dem Fotografen und dem britischen Musiker-Duo als er einen Videoclip zu deren Song „Home & Dry” drehte. Heute – zwanzig Jahre später – bearbeiten Neil Tennant und Chris Lowe mit „Insanely Alive” einen Song von Tillmans.

Die Pet Shop Boys im Studio von Wolfgang Tillmans, London, 2003 (Foto: Wolfgang Tillmans)

Aus dem spacig-ruhigen Originalsong wird ein Synthpop-Smasher, der das macht, wofür Remixe erfunden wurden, er mit den Song einem anderen, breiteren Publikum zugänglich. Dabei ist es so irritierend wie faszinierend nicht Tennants Tenor, sondern Tillmans’ Bariton über den kristallinen Synths und den treibenden Basstönen zu hören.

Zum Release des Pet-Shop-Boys-Remixes erscheint natürlich auch ein Musikvideo, „directed, filmed and edited by Wolfgang Tillmans”. Der Geräteturner Philipp Herder, der Deutschland bei den Olympischen Spielen 2021 in Japan vertreten hat, schwebt schwerelos über einen Barren, als müsste er dafür überhaupt keine Kraft aufbringen und könnte auf zauberhafte Weise niemals zu Fall kommen. So spiegeln die Bilder ein Gefühl von Zuversicht, welches auch der Text des Songs kommuniziert.

Insanely Alive (Remixes)

Tracklist digital:

Insanely Alive (Pet Shop Boys Radio Edit)

Insanely Alive (Pet Shop Boys Maxi Mix)

Insanely Alive (Total Freedom and Sami Baha’s Spooky Curse / Special Blessing Mix)

Insanely Alive (Original)

Tracklist 12-inch vinyl:

Insanely Alive (Pet Shop Boys Maxi Mix)

Insanely Alive (Total Freedom and Sami Baha’s Spooky Curse / Special Blessing Mix)

Insanely Alive (Pet Shop Boys Radio Edit)

Insanely Alive (Original)

VÖ: 20. Mai 2022

Format: 12” Vinyl/ digital