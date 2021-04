Für die Erstellung der Groove Charts (März/April 2021) wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler*innen und Plattenläden berücksichtigt:

Aktrecords, Amotik, Andreas Henneberg, Anfisa Letyago, Angioma, Answer Code Request, Antigone, Arnaud Rebotini, Bebetta, Ben Sims, BLANKA, Boston 168, Brutalismus 3000, Cera Khin, Ciel, Dana Montana, Die Selektion, Dollkraut, Echoes Of October, Fiedel, Finn Johannsen, Gabber Modus Operandi, Gregor Tresher, Groove Attack, Hard Wax, Hidden Empire, Hyperaktivist, Inhalt der Nacht, Irakli, Janein, Johannes Volk, Joyhauser, Kaiser, LaFontaine, Laksa, Laurence, LDS, Lifka, Lindsey Herbert, Louisahhh, LUCINEE, Luigi di Venere, Mala Herba, Mareena, Mathias Schaffhäuser, Mayeul, Mehmet Aslan, Michelle Manetti, Mira & Chris Schwarzwälder, Moopie, Nene H, Noneoftheabove, Otaku Records, Pablo Bozzi, Perc, Phase Fatale, Philipp Strobel, Polygonia, Public Possession, Ramiro Lopez, Resom, Rework, Ron Wilson, Roüge, Rush Hour Records, Sam Shure, Scott Fraser, Sean Brosnan, Serendeepity, Shaleen, SHDW & Obscure Shape, Skydiver Records, Solee, Spencer Parker, Stereo Mc, Subwax, Super Flu, The Glitz, Tigerhead, Tim Fairplay, Tim Tama, Z.I.P.P.O

Hier kommt ihr zur großen DJ-Charts-Auswertung für Januar und Februar.

Top 30 Singles & EPs

01. Temudo – 2023 (Klockworks)

02. Reeko – Dogma (Semantica Records)

03. Troy – Kindled Flame (Key Vinyl)

04. L.F.T. – Träume von Gabriel (Mechatronica)

05. Blawan – Make A Goose (Ternesc)

06. Klon Dump – Understanding (My King is Light)

07. Al Wootton – Maenads (TRULE)

08. O-Wells – Subfriction (a.r.t.less)

09. Matrixxman – Hong Kong (Night) (Planet X)

10. B’Zircon (Roza Terenzi & Fantastic Man) – Lazulination EP (Kalahari Oyster Cult)

11. Lewis Fautzi – Inwards (Mord Records)

12. Paal – Soothing Songs for a Cultured Affair (midnight shift)

13. Peyote Dreams – State Of Mind (Slack Mix) (Love On The Rocks)

14. Stef Mendesidis – Hunt (Klockworks)

15. Alien Rain – Numbers Station (UFO Inc)

16. Arthur Robert – Transition Part 1 (Figure)

17. Chloe Lula – Errant Bodies (aufnahme + wiedergabe)

18. Regent – Anti Depress (Planet Rhythm)

19. Unknown Artist – Dj Asshole (Have A Nice Day / Poppers002)

20. Mark Grusane – For The Kids (Bless You)

21. Troy – Darkmoon (Key Vinyl)

22. Upsammy – Bend (Dekmantel)

23. Dj City – Los Pasos Perdidos (Public Possession)

24. Don Williams – Blithe Spirit (Childhood)

25. Kwartz – Reinforced Control (Monrella Remix)

26. NX1 – Wound Mark (Bite)

27. ItaloJohnson – Italo Johnson 14A1 (Italo Johnson)

28. Staim – Chord141 (Stützpunkt)

29. VTSS – Sytuacja Jest Beznadziejna (Veyl)

30. AADJA – Thought Dealer (trip recordings)

Top 10 Alben & Compilations

01. Ø [Phase] – Before This (Modwerks)

02. Jeff Mills – Clairvoyant (Axis)

03. Om Unit – Acid Dub Studies (Acid Dub Studies)

04. Nthng – Unfinished (Lobster Theremin)

05. Youth Code / King Yosef – A Skeleton Key in the Doors of Depression (Youth Code)

06. Louisahhh – The Practice of Freedom (HE.SHE.THEY. Records)

07. Irakli – Major Signals (Dial Records)

08. Kenny Larkin – Azimuth (Warp Records)

09. Dickie Smabers – Jammed from the Fist (Unknown To The Unknown 109)

10. Bicep – Isles (Ninja Tune)