GROOVE Charts (Juni/Juli 2023)

Für die Erstellung der GROOVE Charts im Juni und Juli 2023 wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler:innen und Plattenläden berücksichtigt:

Adlas, Alan Fitzpatrick/3STRANGE, Alpha Tracks, Amotik, Ana Rs, Anastasia Kristensen, Arthur, Azo, Baby T, Best Boy Electric, Blue Hour, Coco Cobra, David Elimelech, Discrete Circuit, DJ Ali, DJ Kumix, DJ Pete, DJ Senc, Dominik André, Donna.Dj, DUALDISK, Elisa Bee, Emily Nash, Eric Cloutier, ERIS, Ewan, Ey.rah, Fais Le Beau, Finn Johannsen, FJAAK, Flavia Laus, Formant, Freddy K, High Fidelity, Hiroko Yamamura, Jacklyn, Jenny Cara, Juri Heidemann, Justin Strauss, Kaiser, Kasper Marott, Kiimi, Kris Baha, Lily Haz, Lucinee, Luigi di Venere, Manuel Fischer, Marcism, Marina Trench, Mathias Schaffhäuser, Melanie Havens, Mike Starr, Molekühl, Nathalie Seres, Nawaz, NEUX, Nocui, Nyra, Olivia Mendez, Olympe4000, Oriana, ORKA, PAREKA, Phonica Records, Porter Brook, Richii, Ruben Cassiano, Salty DJ, Sound Metaphors, Stojche, Syreeta, Tasha, Temudo, The Chronics, Tom, Tracing Xircles, UTA, Viikatory, VIL, Vincent Neumann, Vixen, Wanton Witch, Wareika, Witch Trials, Zeynep, Zvrra

Hier kommt ihr zur grossen DJ-Charts-Auswertung für März und April 2023

Top 30 Singles & EPs:

01. Funk Assault – Minimum One Post A Week [Primal Instinct]

02. Dimi Angélis – ANGLS012 [ANGLS]

03. Sev Dah – Proletarijat011 [Proletarijat]

04. Roman Flügel – Garden Party [Running Back] [2020]

05. Border One – Light Trail [Token]

06. RUIZ OSC1 – Anteena EP [Suara]

07. Aphex Twin – Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760 [Warp]

08. Anz – Clearly Rushing [Hessle Audio]

09. Exium – Regressions EP [Void+1]

10. Sterac, FJAAK – CROWD001 [CROWD]

11. Man/ipulate – Music Call Remixes [Certain Music]

12. Reeko – Confront The Serpent [Samurai Music]

13. Sev Dah – Merak EP [Dust In Grooves]

14. Dajusch – Dance Trax Vol.55 [Unknown To The Unknown]

15. Deluka x Amotik – AMTK 001 [AMTK+]

16. Alex Kassian – Voices [TPR]

17. Maara – Serving Cunt Ft. My Hot Ex [Self-released]

18. Sanna Mun – Katabasis 002 [Katabasis]

19. The Scan – Callgroove [Blue Hour Music]

20. Zisko – Making Of A Desire [Drawner]

21. Fresko – Inner Funk [Hayes]

22. Head Front Panel – At The Spinning Wheel [Unterwegs Records]

23. Millsart – Don’t Ask Me Why [Axis]

24. Rod20 – The Adventure Copy [Rod20]

25. Denham Audio, DJ Fuckoff – Deep Breath [Heras]

26. Annē – Distill [Hardgroove]

27. Carré – Tilted [SPE:C]

28. Casual Treatment – Sludge [Hayes]

29. DJ Dextro – Free Mind [UNCAGE]

30.The Chronics – Let It Go [RAW]

Top 10 Alben & Compilations:

01. Al Wootton – We Have Come To Banish The Dark [TRULE]

02. Nthng – There Is A Place For Me [Transatlantic]

03. Code Industry – Structure [Dark Entries]

04. Javano – Metropolis [Temple Of Sound]

05. Parbleu – Elios [Periodica Records]

06. 131bpm – Another World [Body Language Berlin]

07. Alpha Tracks – June [Self-released]

08. Dorisburg & Sebastian Mullaert – That Who Remembers [Spazio Disponibile]

09. Tammo Hesselink – Beam [Nous’klaer Audio]

10. VA – RAW Summer Hits 4 [RAW]