Die Platten der Woche mit Answer Code Request & Amotik, Hysteria Temple Foundation, JANEIN/Stigmatique, Sweater on Polo und Skee Mask & MJK

Sweater on Polo – Go Wild Harlem Trax (L.I.E.S)

Über Sweater on Polo ist nicht viel bekannt, außer dass er aus New York zu kommen scheint und Ron Morelli ihn im Zuge seiner ersten Veröffentlichung auf seinem Label L.I.E.S. als eines der vielversprechendsten Talente der Stadt bezeichnet, ihn gar in eine Reihe mit den Legenden des „early-90s psychedelic Chicago House” stellt.

Und er hat Recht: Go Wild Harlem Trax basiert auf den Tunes, die Larry Heard Ende der Achtziger unter dem Pseudonym Gherkin Jerks veröffentlichte. Die Musik hat was von Phuture, von Sleezy D oder Gene Hunt. Sie setzt wie einst auf den Maschinenpark von Roland, auf 808, 303 und 727. Und ist unterm Strich verspulter, wenig opulenter House, der in erster Linie auf Drums und Bass setzt. Sweater On Polo variiert nun diesen legendären Sound, indem er vor allem an der Rhythmik schraubt, Details hinzufügt, verschiebt, ändert.

In „Fresh Squeeze” lässt er am Ende die Bassdrum für drei, vier Takte allein, um sie dann wieder der Komplexität zu überantworten. Ein kurzer Zeitsprung und einer der vielen achtungsvollen Blicke des Musikers von der Gegenwart in die Vergangenheit. Eines der Highlights ist „Hot December”, vielleicht auch weil es ein wenig aus dem Rahmen fällt, deutlich langsamer ist, mit Virgo Four’scher Lässigkeit voranschreitet. Die Katze auf dem Cover hört es sich gerade an. Sebastian Hinz