Für die Erstellung der Groove Charts (Januar/Februar 2021) wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler*innen und Plattenläden berücksichtigt:

747, 999999999, Airod, Aldebaran, Alienata, Ancient Methods, Any Mello, Boris, Cari Lekebusch, Catnapp, Cera Khin, Cioz, Denise Rabe, DJ Spit, DLV, Etapp Kyle, Felicie, Filter Musikk, Francois X, Franziska Berns, Gacha Bakradze, Girls Of The Internet, Golden Medusa, Groove Attack, Hardwax, Hoshina Anniversary, HVV, Introversion, JKS, Johannes Brecht, Julia Govor, Julian Müller, Keepsakes, Kevin de Vries, Kiwi, Kr!z, L.F.T., Lars Huismann, Leo Leal, Lord Of The Isles, Mama Snake, Marcel Dettmann, MCMLXXXV, Merve, Nachtbraker, Nastia, Nastia Reigel, New Frames, Nikita Zabelin, Off The Meds, Pan-Pot, Perm, Projekt Gestalten, Public Possession, Quelza, Que Sakamoto, Rene Wise, Sarin, Sepehr, Sept, Serendeepity, S-File, Slam, Somfay, Sound Methaphors, SPFDJ, Sugar, Terr, Tham, Tigerhead, Tim Reaper, TMPLT, Tobias., Tobias Schmid, Tom VR, UFO95, UVB, VII Circle, Viscerale, Wallis, Zanias, Zombies in Miami

Top 30 Singles & EPs

01. SOPHIE – Bipp (Autechre Mix) (Numbers.)

02. Mark Pritchard – MP Productions – EP 1 (WARP)

03. Burial – Chemz (Hyperdub)

04. Burial, Four Tet, Thom Yorke – Her Revolution / His Rope (XL Recordings)

05. Dustin Zahn – Devouring Sons (Enemy Records)

06. Ismistik – 3rd Trace (Emotions Electric)

07. Varg²™ & Exploited Body – Etsin Turvaa (Northern Electronics)

08. Aahan – Unholy Empire (Monnom Black)

09. New Frames – Byronic Hero (HAVEN)

10. Oscar Mulero – Tormenta (PoleGroup)

11. Truncate – DTW 2 LAX (Version 2) (Token)



12. Hermeth – Devil’s Reject (La Forge)



13. Marco Shuttle | Inner Euphoria (Eerie Records)



14. AnD – No Feelings (Involve Records)



15. B’zircon (Roza Terenzi & Fantastic Man) – Lazulination EP (Kalahari Oyster Cult)



16. Overmono – Everything U Need (XL Recordings)



17. Schwefelgelb – Reflex (n-Plex)



18. TROY – Heretic (Key Vinyl)



19. Mattias Fridell & Alexander Johansson – Propulsiv (Decision Making Theory)



20. Resurrection – Series 001 (Resurrection)



21. D. Dan – Mutant Future (Lobster Theremin)



22. Vinicius Honorio – They Are The Same (Arts)



23. Luz1e – Radical Optimism (Voitax)



24. Mickey Nox – Dreadlock Suicide (South London Analogue Material)



25. Reeko – Dogma EP (Semantica)



26. Tred – Spook Sines (1Ø PILLS MATE)



27. Hiroaki Iizuka – Reflect (MORD073)



28. Nene H – Beast EP (Possession)



29. Paradox – Octa4 / Proceed (Sneaker Social Club)



30. Bicep – Sundial (Ninja Tune)

Top 10 Alben & Compilations

01. Bicep – Isles LP (Ninja Tune)

02. Reptant – Return To Planet X’trapolis (LKR Records)

03. SNTS – The Unfinished Fight Against Humanity (SNTS)

04. DVS1 – Beta Sensory Motor Rhythm (Axis)

05. dBridge – Weak or no Signal (Exit Records)

06. Four Tet – Parallel (Text Records)

07. Fractions – Violent Eyes LP (Fleisch)

08. IXXF – IXXF (Deskpop)

09. VA. – Exhale 001 (Exhale)

10. Abul Mogard – In Immobile Air (Ecstatic)