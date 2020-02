Berlin ist Techno – aber Techno ist nicht nur Berlin! Es ist ungerecht, dass die Clubszene in den Metropolen so viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt als die Zusammenhänge in den kleineren Städten. Während sich in Berlin die DJs drängeln, hat elektronische Musik in vielen Gegenden an Präsenz eingebüßt. Die Durchschlagskraft von Techno in den Neunzigern lag aber auch besonders darin, dass eben nicht nur in den Großstädten gefeiert wurde, sondern auch in der Provinz, in den entlegensten Gegenden.

Viele Musikmedien schauen heute vor allem in die Zentren – und auch wir können uns von diesem Vorwurf oft nicht ganz freisprechen. Das wollen wir ändern! Wir wollen das Nachtleben aller Regionen im deutschsprachigen Raum sichtbarer machen. Deshalb starten wir ab März mit einer neuen Rubrik: den GROOVE Partys des Monats.

Wir sind gespannt, die Clubszene in Deutschland, der Schweiz und Österreich besser kennenzulernen und genauer zu erfahren, was Promoter und Aktivist*innen dort auf die Beine stellen. Rave on!

GROOVE Partys des Monats im März

Institut für Zukunft Leipzig: 27. März – SEELEN.

Line-Up: Henning Baer (Grounded Theory | Sonic Groove), Gerald VDH (Meat Market), Lucinee (Nackt | PAL), JANEIN (SEELEN.), Rezystor (SEELEN.), Shaleen (SEELEN. | SURD), Narciss vs. Verschwender (SEELEN.), Stigmatique (SEELEN.)

Kalif Storch Erfurt: 7. März – Robag Wruhme / Hardigal / Franz!

Line-Up: Robag Wruhme (Extended DJ-Set), Franz!, Resiak

Tresor Berlin: 13. März – Tresor 29 Years Part I

Line-Up:

Globus: Live: Dopplereffekt (Leisure System/ US) Delta Funktionen (Delsin, Radio Matrix/ Berlin) Carlota (trip/ Berlin)

Tresor: Live: Ectomorph (Interdimensional Transmissions/ Detroit) DJ Stingray (313/ Detroit) Kamikaze Space Programme (Osiris Music, Mord/ Berlin) Craig Gonzalez (Eye Teeth/ Detroit)

Paloma Bar Berlin: 13. März – Chrissy all night

Line-Up:

Chrissy All Night Chrissy (Chiwax, Super Rhythm Trax)

Gravity Graffiti Night x WATAJ GG42 aka Riccardo Schirò (Gravity Graffiti), DJ SCM (WATAJ Recordings)

SchwuZ Berlin: 28. März – Buttcocks x Darkroommafia

Line-Up:

Kinky-Pop: Jacky-Oh Weinhaus, Monchichi, Darc Delirium

House: Daniel Wang, Stathis, DJ City

BUTTCOCKS-TechnoDarkroom hosted by Darkroommafia: deepneue, SlavisTON

Show: Buttcocks Ballet – a performance by FlaminGoGos

Charlie München: 21. März – CHARLIE HOTEL

Line-Up: JUNIOR EXECUTIVE b/w PUBLIC POSSESSION

Robert Johnson Offenbach: 14. März – Antal, Interstellar Funk

Line-Up: Antal, Interstellar Funk

Salon des Amateurs Düsseldorf: 7. März – Baka Gaijin

Poster by Bureau Andreas Studer

Line-Up: Vic Crezée (De School, Patta Soundsystem, Amsterdam), Mairo Nawaz (De School, Patta Soundsystem, Amsterdam)

Golzheim Düsseldorf: 14. März Britches Party

Line-Up: ADDICTED (DJ), DANIEL FRITSCHI

MS Stubnitz Hamburg: 7. März – Die Tanzschule Hakke

Line-Up:

Dawn of the Bauzaun: Dawn Of The Bauzaun (Lizzart [Error404] (live), Rueb´ee [ErroR404], Morbid Noize [Drop your Brain Crew / Error404])

Tanzschule Hakke: Taciturne, Corehead, Anyskillz, Pelle Buys, Rawtech (Chosen Few Rec), Sampler19

Silbergold Frankfurt a. M.: 19 März – Markus Suckut & Nico Jablinski

Line-Up: Markus Suckut, Nico Jablinski

Rotunde Bochum: 14. März – Elektroliebelei x reivkru

Line-Up:

Mainfloor: Herr B aka Max Bering, Klangbausteine, Will:em, Visuals by: Rubsn

Second Floor hosted by Reivkru: II CRCT, Bleeding Midi, Pascal Sander

Bahnwärter Thiel München: 6. März – Dirty Doering, Dave Marshall, Etzo

Line-Up: Dirty Doering, Etzo, Dave Marshall, Luegoh, Naeiiv

VillaWuller Trier: 28. März – de:cypher

Line-Up: Myom (tempo90), Tom Hook (IN:DEEP, Terabyte), Vince Grain (AutomAte, IN:DEEP, Suspect Device) & Rollo (villaWuller)

