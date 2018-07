4. Okzharp & Manthe Ribane – Closer Apart (Hyperdub)

Die LP Closer Apart des Wahllondoners Okzharp und der in Johannesburg lebenden Tänzerin, Musikerin und Künstlerin Manthe Ribane beschreibt die Gegenwart mit gleißenden Synthesizern, hopsenden Computer-Sounds und der verfremdeten Stimme von Ribane. Ihre Lyrik wirkt fragmentiert, schwingt zwischen Sprache und Gesang, spielt mit dem Sound einzelner Worte: „Never say never again“ wiederholt sie in einem Track in verschiedenen Kombinationen zu einem langsam schreitenden Instrumental, das der Forderung mit rollenden Trap-Bassdrums Nachdruck verleiht und Zuneigung durch warme Sounds ausdrückt.

Irgendwo zwischen Dubstep-Anleihen, die auseinanderdriften und sich an Kwaito schmiegen, der zu einem schlingernden Synthesizer und minimalistisch pulsierenden Beat zerfließt, spiegelt sich die eigene Zukunft in der nahen Ferne von Ribanes Worten: „We are the secret of the universe/don’t know what you gonna do with this/but I’m sure you gonna make it work“. (Philipp Weichenrieder)