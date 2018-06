Top 30 Singles

01. Globex – Inversia 2 (Acting Press)

02. Robert Hood – Clocks / Low Life / Go (M-Plant)

03. Agrippa – Mygraine Urgraine (Version)

04. DJ Koze – Pick Up (Pampa)

05. SVN / SW. – SUE019 (Sued)

06. Fret – Silent Neighbour EP (L.I.E.S.)

07. Stojche – Magnitude EP (a.r.t.less)

08. Second Woman – Instant / Apart (Tresor)

09. Shed – No Repress But Warehouse Find EP (The Final Experiment)

10. Krystal Klear – The Division (Running Back)

11. Pom Pom – Untitled (Ostgut Ton)

12. Femanyst – Post-Traumatic Rave Syndrom (Noise Manifesto)

13. Buttechno – Zcapri (Zodiac)

14. Phaserboys – Phaserboys EP (Aiwo)

15. Tiago Walter – Black Gum EP (Pager)

16. Steve Bicknell – Mind Patterns (6dimensions)

17. Unknown Artist – The Secret Initiative X (The Secret Initiative)

18. Joy O & Ben Vince – Transition 2 (Hessle Audio)

19. Stanislav Tolkachev – The Fridge (Rösten)

20. Wolfgang Tillmans – Source (Roman Flügel Remixes & Original) (Fragile)

21. Shlømo – Shlømo Remixed (Wolfskuil)

22. rRoxymore – Thoughts Of An Introvert Pt. 2 (Don’t Be Afraid)

23. LNS – Recons One (LNS)

24. Saile – Moments In Life (Down By The Lake)

25. Efdemin – Move Your Head (Curle)

26. Paul St. Hilare & Rhauder – Reconstructed. II (Sushitech)

27. 65D Mavericks – Notions Of Progress (Surface)

28. S.O.N.S. – Shin-Okubo One Night Stand (S.O.N.S.)

29. London Modular Alliance – Turn Off The Light (ART)

30. E-GZR – Metalurgic Funk Vol. 1 (Wania)

Top 10 Alben & Compilations

01. DJ Koze – Knock Knock (Pampa)

02. Skee Mask – Compro (Ilian Tape)

03. Inigo Kennedy – Strata (Token)

04. Mr. Fingers – Cerebral Hemispheres (Alleviated)

05. Vainqueur – Reductions 1995 – 1997 (Scion Versions)

06. Fluxion – Ripple Effect (Vibrant Music)

07. The Mover – Undetected Act From The Gloom Chamber (Planet Phuture)

08. Christopher Rau – F.M.E. Hustle (Money $ex)

09. Jon Hopkins – Singularity (Domino)

10. Perel – Hermetica (DFA)

Zur Erstellung der Single Top 30 und der Album Top 10 der Groove-Ausgabe 173 wurden die Charts folgender DJs und die Verkaufscharts folgender Plattenläden bzw. Onlineshops berücksichtigt: Aera, Agents Of Time, Alexis Tyrel, Alienata, Ancient Methods, Andrey Pushkarev, Anja Schneider, Answer Code Request, Anthea, Bambounou, Beatrice Dillon, Bebetta, Ben Sims, Bikini Waxx Records, Blawan, Booka Shade, Boris, Cari Lekebusch, Catz ‚N Dogz, Cedric Maison, Cinthie, CLONE.NL, Daniel Bortz, Daniel Miller, Dave DK, Developer, DJ Normal 4, DJ Pete, Doc Sleep, Dominik Eulberg, Drumcomplex, Electric Rescue, Emika, Ena Cosovic, Fadi Mohem, Finn Johannsen, Flavia Laus, Fort Romeau, George FitzGerald, Gideön, Glenn Astro, Hard Wax, Heartthrob, Ian Pooley, Inigo Kennedy, Ipek Gorgun, Iron Curtis, J.Manuel, Janina, Jennifer Cardini, Johanna Knutsson, Johannes Albert, Julia Govor, Julietta, Julius Steinhoff, Kate Miller, Kenneth Scott, Kmyle, Krystal Klear, La Fleur, Leon Vynehall, Luke Hess, Machine Woman, Madben, Maenad Veyl, Maribou State, Markus Fix, Matador, Mathias Schaffhäuser, Meggy, Mike Shannon, Nima Gorji, Nur Jaber, OKO DJ, Oliver Hafenbauer, Oshana, Oskar Offermann, OYE Records, Pär Grindvik, Parallx, Patrick Conway, Paul Ritch, Phase Fatale, Philipp Boss, Public Possession, Rebekah, Rekid, Rich NxT, Rival Consoles, Robert Lippok, Roger Gerressen, Roi Perez, Rossko, Ruede Hagelstein, Sandrino, Sasse, Sebo K, Shifted, Shlomi Aber, Sim Hutchins, Smallville Records, SNTS, Spencer Parker, Stefan Rein, Stenny, Steve Bug, Subjected, Subwax Bcn, Super Flu, Surgeon, Tijana T, Till von Sein, Tim Green, VARY, Victor, Zwart Goud