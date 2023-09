Die Platten der Woche mit Badsista, Cinthie, Larry Heard, Mike Dehnert und Octo Octa

Badsista – Gueto Club (TraTraTrax)

„Roughness, yes, yes, yes!”, ging mal eine Fernsehwerbung für Süßigkeiten, oder wenigstens so ähnlich. Und hier kommt der Sound: Alles auf die Zwölf, was irgendwie einen Beat in die Bude bringt.

Zum Beispiel bei Badsista: afro-brasilianische Rhythmus-Schule zu Beginn von „Cosmovision”, gefolgt von rudimentären, flötenähnlichen Keys, die sich hoch und runter winden durch den Kern des Tracks. Er erhält etwas Hypnotisches, Beschwörendes, mit leichtem Trance-Zustand.

„Bagunca Minha B*****” klingt zugleich nach Traum und Feier, mit dem mädchenhaften Sprechgesang von Jujuliete über einer Schwingboden-Tanzfläche. „Vem Pra Zona Leste” leitet die EP entsprechend frenetisch ein, mit magnetischen Bässen, Zufallsblinken, Überraschungsgeräuschen. Unerbittlich und göttlich funkend. In den Remixen geht es um genau jenes Eröffnungsstück; Batu mit dem Dub. DJ Marfox lässt es im „3 De La Mañana” hingegen rappeln und rappen. Guten Morgen. Christoph Braun