GROOVE-Leser:innenpoll 2023: Die Ergebnisse

DJ des Jahres

Sven Väth (Foto: Gaetan Tracqui)

Sven Väth Marlon Hoffstadt DJ Heartstring DJ Koze Marie Montexier Solomun Oguz Ogazón Amelie Lens Klangkuenstler Charlotte de Witte Gerd Janson KI/KI The Jakob Sister JANEIN Chlär Neelix Sabu! MCR-T Fred again.. Narciss Dixon Dax J Alignment Helena Hauff Roman Flügel Sedef Adasï Robag Wruhme Vladimir Ivkovic Âme Ben UFO Martin Garrix Job Jobse Oliver Koletzki DJ Gigola DJ Hell Kaufmann Laurent Garnier Marrøn Kobosil Avalon Emerson Cinthie DVS1 Jonathan Kaspar Bashkka Brutalismus 3000 Djrum Quelza Funk Assault Supergloss Ellen Alien Raverpik Frida Darko Keinemusik Lena Willikens Roi Perez Warface Ricardo Villalobos Anetha Kia Marcel Dettmann Dr. Rubinstein Philippa Pacho Cloudy Elias Mazian SPFDJ Victor Vincent Neumann Damiano von Erckert Alfred Heinrichs DJ Spit Fadi Mohem Four Tet Franz! Johannes Albert Nene H THC XDB Alarico Clara Cuvé Rødhåd DJ Stingray Angerfist Bennett Seth Troxler Héctor Oaks Iron Curtis Mad Miran Mama Snake AGY3NA I Hate Models Ignez Octo Octa Gregor Tresher Kettama Acid Pauli Volvox Eris Drew Jimi Jules Trym

Producer des Jahres

DJ Koze (Foto: Gepa Hinrichsen)

DJ Koze Fred again.. Qnete Chlär Gregor Tresher Laurent Garnier DJ Gigola JANEIN Amelie Lens Charlotte de Witte Jimi Jules Marlon Hoffstadt Overmono Pangaea Dax J Isolée Narciss Neelix Robag Wruhme Sven Väth Cyan85 Jonathan Kaspar Roman Flügel Surgeon Credit 00

Live-Act des Jahres

KiNK gibt ein Konzert (Foto: Claire Golzi)

KiNK Kalte Liebe Fred Again.. JakoJako Stef Mendesidis Overmono Brutalismus 3000 Gregor Tresher Paul Kalkbrenner Amelie Lens Bicep Isolée MCR-T Vril Klangkuenstler Ben Böhmer FJAAK Moderat Reinier Zonneveld Surgeon Âme Balkhausen Charlotte de Witte Erobique Four Tet

Newcomer

Joe Metzenmacher (Foto: Presse)

Joe Metzenmacher Bennett Karla Blum Quelza Sinh Tai Nina Chuba Oguz Bashkka Myth Blame the Booker Cloudy Funk Assault JANEIN Ogazón Brutalismus 3000 Cada Un Jonthan Kasper Martinou Mischulft Ski Aggu Snoritz Supergloss Tal Fussmann Kinzua Viikatory

Track des Jahres

Qnetes „Stepperals” ist auf der „Still Play This EP” von x-kalay erschienen.

Qnete – Stepperals DJ Koze – Wespennest Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana Marlon Hoffstadt – It’s That Time Young Marco – What You Say? Pangaea – Installation Bennet – Vois Sur Ton Chemin Alignment – Close Your Eyes Aphex Twin – Blackbox Life Recorder 21f Marlon Hoffstadt – Call Me Klangkuenstler – Die Welt Brennt Róisín Murphy – You Knew Bashkka – Act Bad Sido – Mein Block (DJ Sonnenbrand Edit) Floating Points – Birth4000 Isolée – Rumour Jimi Jules – Speed Meditation Kalte Liebe – Rosen Sind Rot Moderat – More Love (Rampa & &Me Remix) Overmono – Good Lies Brutalismus 3000 – Die Liebe kommt nicht aus Berlin Emanuel Satie & DJ T. – The Feeling Funk Assault – Signing Your Own Post Gregor Tresher – Black Halo DJ Balduin – High Jakob Reiter – ll Rotori JANEIN feat. Olga Phage – Centauri Jonathan Kaspar – Can’t Stop Kaufmann – Banter Laurent Garnier – Liebe Grüße aus Cucuron Róisín Murphy – CooCool Ski Aggu – Friesenjung Sven Väth – Feiern (Krystal Klear Remix) KNTRLVRLST – So Druff (D-Fence Remix) Amelie Lens – Feel It DJ Heartstring – Bae DJ Gigola – Stream State DJ Koze – Candidasa Dukwa – Lighthouse Ede & Deckert Feat. Sargland – Immer Fango – Betta Funky Floorburn & Pablo Pepstasy pres. Die 3 aus dem Geb​ü​sch – DJ Gabberstring (feat. Aitch) Head High – Break Away Horsegiirl feat. MCR-T – My Barn My Rules Marco Resmann – From Hamburg To Berlin Narciss – Make It Thru OGUZ – Golden SZN Olof Dreijer – Rosa Rugosa Peverelist – Pulse V Raxon – The Fall

Album des Jahres

„Hit Parade” von Róisín Murphy und DJ Koze

Róisín Murphy & DJ Koze – Hit Parade Laurent Garnier – 33 Tours Et Puis S’en Vont Sven Väth – Catharsis Remixes Isolée – Resort Island Brutalismus3000 – Ultrakunst Overmono – Good Lies Pangaea – Changing Channels DJ Gigola – Fluid Meditations Joe Davies – Shields In Full Sunlight MCR-T & Miss Bashful – Tootsie Pop Moritz von Oswald – Silencio VA – Cocoon Compilation U Oliver Koletzki – Trip to Sanity Laurel Halo – Atlas Bella Boo – DreamySpaceyBlue Len Faki – Fusion Surgeon – Crash Recoil VA – Frankfurter Schranz James Holden – Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities Avalon Emerson & The Charm – s/t DJ Balduin – Concrete Memosa Echonomist – Secret Places Jungle – Volcano Kelela – Raven nthng – There Is A Place For Me Ricardo Villalobos – Alcachofa [Reissue] Funk Assault – Minimum One Post A Week Actress – LXXXVIII Lucas Croon – Hals und Kopf James Blake – Playing Robots Into Heaven Tammo Hesselink – Beam Sofia Kourtesis – Madres Caroline Polachek – Desire, I Want To Turn Into You Evian Christ – Revanchist Vril – Animist Warface – Rest in Pieces (End of Life) Weval – Remember Andrea – Due in Colour Credit 00 – Midnightlife Crisis MRD – Løvehjerte Courtesy – Fra Eufori Erobique – No.2 Kinzua – None Of The Above VA – Heideton – Neon Part 1 – 4 Dario Zenker – Reflection Dasha Rush – Contemplating Depeche Mode – Memento Mori MM/KM – Ich Sehe Vasen (The Trilogy Tapes) Kollektiv Turmstrasse – Unity of Opposites Kassem Mosse – Workshop 32

Label des Jahres

Cocoon Live From Earth Innervisions KNTXT Ninja Tune Kompakt Mutual Rytm Monnom Black Running Back Sachsentrance SEELEN. X-Kalay Hessle Audio Ilian Tape Tresor Kalahari Oyster Cult Permanent Vacation Offen Music Primal instinct Pampa R-Label Group Stil Vor Talent KANN Drumcode Lenske Shall Not Fade Perlon Masters Of Hardcore Heideton Different Times Club Heart Broken BCCO PAN Betonstrand Frank Music COD3QR TraTraTrax Dynamic Giegling Keinemusik Music From Memory Nous’klaer Audio Studio Barnhus Primal instinct Toy Tonics Radiant Records SK_eleven Smallville Workshop Spin Twist Records

Club des Jahres

Fusion Club Münster (Foto: Presse)

Fusion, Münster Berghain, Berlin Robert Johnson, Offenbach Watergate, Berlin Bootshaus, Köln RSO.Berlin, Berlin ://about blank, Berlin Blitz, München Sisyphos, Berlin Bunker Club, Kiel IfZ, Berlin Mensch Meier, Berlin Elipamanoke, Leipzig Golden Pudel Club, Hamburg Ohm, Berlin Gewölbe, Köln Gotec, Karlsruhe Neue Welle, Leipzig Südpol, Hamburg Heideglühen, Berlin Kalif Storch, Erfurt Objekt klein a, Dresden Open Ground, Wuppertal PAL, Hamburg Tresor, Berlin Luna Club, Kiel Odonien, Köln Amp Münster bürro, Mainz ELSE, Berlin Galerie Kurzweil, Darmstadt Hafen 49, Mannheim Jaki, Köln Mauke, Wuppertal Tanzhaus West, Frankfurt am Main Übel & Gefährlich, Hamburg Zenner, Berlin Artheater, Köln DC10, Ibiza Distillery, Leipzig Freud, Frankfurt am Main Mauerpfeiffer, Saarbrücken Sameheads, Berlin Tresor.West, Dortmund Atrium, Kiel Club Ost, Berlin Forum, Bielefeld Hans Bunte Areal, Freiburg Kater Blau, Berlin KitKatClub, Berlin

Festival des Jahres

Docklands (Foto: Jonathan Braasch)

Docklands, Münster Nature One, Pydna Fusion, Lärz MELT, Gräfenhainichen Nation of Gondwana, Grünefeld Nachti, Olganitz/ Nachtiville, Weissenhäuser Strand Time Warp, Mannheim Dekmantel, Amsterdam / Dekmantel Selectors, Tisno Feel, Bergheider See Hive, Gräfenhainichen Good2U, Görlitz-Weinhübel Butik, Tolmin Parookaville, Weeze Sonne Mond Sterne, Saalburg-Ebersdorf Tarmac, Allstedt Bucht der Träumer, Frankfurt/ Oder Burning Man, Black Rock Desert Love Family Park, Frankfurt/ Main Waking Life, Crato Atonal, Berlin Draaimolen, Tilburg Lighthouse, Poreč Stone Techno, Essen Tomorrowland, Boom Trance Force One, Leipzig Airbeat One, Neustadt-Glewe Sinus, Kiel Solstice, Ruka Whole Festival, Gräfenhäinichen Meakusma/ Weekender, Eupen

Plattenladen des Jahres

Bandcamp Logo

Bandcamp Hard Wax, Berlin Beatport Spotify hhv.de und HHV, Berlin Kompakt, Köln Soundcloud Inch by Inch, Leipzig Decks Elevate, Berlin Apple Music Discogs Riviera Records, München deejay.de OYE Records, Berlin Sleeve++, Leipzig Vary, Leipzig Remoto Rec., Hamburg Bikini Waxx, Berlin Fat Fenders, Dresden iTunes Juno Download Sound Metaphors, Berlin Boomkat Fatplastics, Jena Overdrive, Mainz Public Possession, München Spacehall, Berlin Studio Illegale, Bremen Whispers Records, Leipzig Zardoz, Hamburg 60waves, Berlin Audio In, Berlin Main Records, Offenbach Optimal, München

Aufreger des Jahres

Der Nahost-Konflikt

Der Angriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel, insbesondere auf das Supernova Sukkot Gathering, der darauffolgende Krieg, die Angriffe der israelischen Armee auf die Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen

Israel-Palästina in der Clubszene

Nahostkonflikt spaltet die Szene, das Gegeneinander Ausspielen von Antisemitismus und Rassismus in der Clubkultur, die Salonfähigkeit von BDS in der Clubkultur, fehlende Empathie gegenüber Opfern des Supernova-Massakers, HÖR-Zensurvorwürfe,

Die übrige große Politik

Die Ampel-Regierung, der Rechtsruck in Deutschland und Europa, Demokratie unter Druck, der geplante Ausbau der A100 im Berliner Osten, Klimawandel, Klimarekorde, Klimakleber, Krieg in der Ukraine, Trumps mögliche Wiederwahl als Präsident der USA

Inflation und Preissteigerung

Alles wird teurer, Personalmangel, Energiekosten für Clubs, Festivalpreise, teure Eintritte, sehr stark überteuerte Preise für Getränke

Clubschließungen und Clubsterben

Schließung der RE:MISE in Berlin, Distillery-Schließung, Mensch Meier schließt, Schließung der Hamburger Szenenclubs (Fundbüro, PAL, Wagenbau), Schließung des Harry Klein in München, Schließung von Konfuzius Franz Frankfurt, Mauke in Wuppertal schließt, Waking Life insolvent

Generationskonflikt in der Technoszene, Social-Media-Dominanz

Der Über-140BPM-Trend in der elektronischen Musik, TikTok-Techno, Booker gucken auf Social-Media-Reichweiten mehr als auf Kenntnis und Skills

Vorkommnisse auf Festivals

Burning-Man-Überflutung, Camp Tipsy ausgefallen, verregneter Festivalsommer, Doppelmoral bestimmter Freunde, Zitterpartie um Rave The Planet, Crewstreik auf der Fusion, Kaum Flinta*-DJ beim Ich&Du in Dresden – dafür Sven Väth, limitierter Love Family Park, Nachtiville-Security-Fails und Co., Nature-One-Matsch

Vorkommnisse im Nachtleben

Andauernder Sexismus in der Clubkultur, Blue Punisher, IfZ freitags geschlossen, Ageiism gegenüber 30+ im Nachtleben, fragwürdige Securitys vor Clubs, Asoziales Verhalten bei G-Konsum, Kommerzialisierung der Szene, Polizeieinsatz beim Pudel in HH, Zugezogene, die einem im Club Berlin erklären wollen

Till Lindemann und Rammstein

Rammstein wird sexueller Missbrauch vorgeworfen, Till Lindemann wird freigesprochen, Till Lindemann besucht den KitKatClub

Stella Bossi

Stella Bossis respektloses Verhalten gegenüber Pappenheimer, Stella Bossis Verhalten auf Festivals, zum Beispiel auf dem Funhouse Festival oder beim Stuttgart Techno and Rave Festival

Einzelne Künstler:innen und Kollektive

Afterlife, Das Alcachofa-Reissue, Alle Farben bei der Nature One, Amelie Lens’ Schwangerschaft, AtomTM spielt auf Signal Festival in Russland, Bushidos Ärger mit Arafat, Darren Styles sagt sämtliche Termine für 2023 ab, DJ Daddy Trance ist krank während des Paradies Garden Festivals, Fisher, Four Tet, Gil Ofarim & sein Bärendienst, Horsegiirl, Jamie Tiller tot, Kanye West ist bei Mustafas Gemüsedöner angestanden, Klangkuenstler, Kobosil, Kuss-Eklat um Luis Rubiales und Jennifer Hermoso, Manamanas letztes Set, Marlon Hoffstadts Gefilme auf der Fusion, MCR-T Und Miss Bashful getrennt, Monika Kruses Auflegepause, Nina Kraviz – „Bailando”, Omar-S-Übergriff, Peggy Gou bedient sich bei Neunziger-Musik, Skrillex im Berghain, Streit zwischen Selena Gomez und Hailey Bieber, Sven nicht mehr da, Vertere x DJ Hell Releaseparty

Weiteres Erwähnenswertes

Bandcamp-Verkauf, Corona-Nachwirkungen bzw. -nachzahlungen, Elon Musk, Entlassung Hansi Flick, die kaputt gesparte Deutsche Bahn

Wie würdest du die Stimmung im Nachtleben und auf Festivals im vergangenen Jahr beschreiben?

Gut

Aufregend, schön, glücklich

Endlich wieder good times

Sexy

Jung und ausgelassen

In Oberösterreich – spitze!

Sehr gut, man merkt, dass die Leute wieder richtig Lust auf exzessives Feiern haben.

Sehr aktiv und motiviert. Menschen haben das Bedürfnis nach Nähe und Tanz. Ich finde, es gab sehr viele tolle Veranstaltungen (fast schon zu viele) und Variationen.

Ich hatte immer meinen Spaß am Raven und konnte den auch in den Gesichtern der Leute um mich herum wiederfinden. Alle zusammen hatten Spaß am Tanzen.

Aufregend, enthusiastisch, spirituell, nostalgisch, lebensfroh.

Energetisch, harmonisch, progressiv. Utopisch, einfach zu schön.

Nach langen Einschränkungen ist wieder eine gewisse Zufriedenheit zu spüren. Toll, diesen Spirit wieder zu haben.

Fantastisch und elektrisierend!

Sensationell, weil ich supergut drauf war.

Die Leute lassen endlich die Finger von GHB und Koks und essen wieder Pillen, das tut der Stimmung auf Partys sehr gut.

Einfach mega abgefahren. Die Leute alle sehr nett. Die Stimmung ist immer gut. Wenn ich im Lotto gewinne, kaufe ich den Fusion Club und bau’ mir ein Haus oben drauf. Ich liebe es dort.

Ambivalent

Das Ausgehen hat sich nach Corona schon sehr verändert. Wenn man aber die richtigen Menschen um sich herum hat, ist es immer schön.

Ausgelassener und „normalisierter” als zuvor. Die hohen Preise in der Clubszene machen sich jedoch bemerkbar.

Die Festivals sind superangenehm und friedlich, die Türpolitik in Berliner Clubs ist katastrophal. Vorbild ist der Golden Pudel Club in Hamburg. Alle kommen rein, es herrscht eine superfriedliche Stimmung.

Es gibt jetzt (es hat sich natürlich über die letzten vielen Jahre graduell dahin entwickelt) ein tiefes Misstrauen von FLiNTA:s gegenüber männlich gelesenen Personen (das jede_r nachvollziehen muss und sollte). Ansonsten ist im Großen und Ganzen alles wie immer: unpersönlicher, oberflächlicher Hedonismus, der für viele gut als solcher funktioniert.

Gemischt. Hin und wieder gibt es tolle Partys, die aber zu Raritäten geworden sind. Gute und renommierte Bookings und trotzdem leere Clubs, weil es kein stumpfer Techno ist. Vielleicht liegt es aber auch allgemein an NRW

Auf Festivals besser als im Nachtleben

Anders

Ausgelassen und exzessiv mit Verschiebungen

Sehnsüchtig

Generell gut, jedoch auch sehr wild und teilweise unerfahren.

Wieder ausgelassen, aber verdruffter denn je (offener Drogenkonsum ist auf Festivals mittlerweile Normalität)

House Music und Deep House wurde endgültig von Rave-Geballer abgelöst

Die Stimmung ist vielerorts okay. Aber technisch, organisatorisch und qualitativ deutlich schlechter

Schlecht

Abnehmende Stimmung

Endzeitstimmung

Ausgelassen und gedämpft. Zu viele schlechte Drogen

Unkontrolliertes Konsumverhalten. Neue Gesichter mit teils sehr genauen Erwartungen an DJs.

Die Luft ist erfüllt von einer Mischung aus Musik und Trauer

Alles wie 2019, nur teurer und ein jüngeres Publikum. Musikalisch leider mehr Geballer als Groove

Die Szene wird immer professioneller, populärer und dadurch auch weniger familiär. DJs und Künstler:innen werden teurer, die Partys haben oft keine kollektiven Familien mehr im Hintergrund. Veranstalter:innen können oft ihre Rechnungen nicht bezahlen, das übt Druck auf die Tanzfläche aus. Schade, aber wie immer gilt: Wer gute Vibes sucht, der findet diese auch.

Gezwungen euphorisch. Survival of the druffest

Zu viele Smartphones, zu wenig Menschen, die im Moment leben

Angespannt, unruhig, überstrapaziert und übersättigt

Ganz, ganz komisch teilweise

Zu viele, die raven gehen, aber keinen Verhaltenskodex einhalten. Zu viel Alkohol, zu viel Exzess, zu viele Kameras, zu viele Outfits

Zu viele Techno-Touristen und Tiktok-Raver, zu viel Selbstdarstellung, zu viel Mainstream, zu viele EDM-Künstler in den Line-ups, zu viele Junggesellenabschiede, Kegelclubausflüge auf Festivals – das macht mir Angst.

Sehr politisch, sehr laut, die kommende Club-Generation geht früher in den Club, verlässt ihn früher. Aber die paar Stunden dazwischen sind exzessiv. Es wird auch deutlich mehr auf große Acts gesetzt, die Subkultur verliert an Raum, in doppelter Hinsicht.

Die fortschreitende Popularisierung von Techno führt zu einer Polarisierung: Auf der einen Seite werden progressive Räume in Bezug auf Musik und Awareness nicht voll, auf der anderen Seite sind kommerzielle Räume gut besucht, weisen aber eine unangenehme Crowd auf.

Getränke werden aufs Festival geschmuggelt. Manches ist sehr elitär.

Etwas unausgelassener als „früher”. Man merkt, dass die Inflation den Leuten auf die Tasche drückt und das Weltgeschehen auf die Seele. Im Club hat sich das auf die Besucherzahlen ausgewirkt.

Nervös, nach Corona ist es irgendwie nicht mehr dasselbe. Kann auch an meinem Alter liegen

Langweiliger als vor Corona, die alte Garde im Publikum ist weitgehend verschwunden. Sehr jung, das Publikum, das Wichtigste scheint weiterhin schnelle Brille, Insta und Co., das Musikerlebnis ist nebensächlich. Immerhin: der Sound wurde wieder etwas dreckiger.

Toxic Positivity. Wenig Realness

Ich finde, dass es viel mehr um Sehen und Gesehen-Werden geht. Dadurch rückt die Musik leider mehr in den Hintergrund. Das drückt meiner Meinung nach die Stimmung, da die Leute nicht mehr so sehr mit der Musik und der Masse eins werden (sehr cheesy ik), sondern viel mehr mit sich selbst beschäftigt sind und damit, wie die anderen auf sie reagieren.

Z.T. Ballermann-Atmosphäre, die tatsächlichen Künstler mit ihrem Sound sind zunehmend zweitrangig.

Bis zum 7. Oktober herrschte eine ausgelassene Atmosphäre – seitdem hat die Polarisierung innerhalb der elektronischen Musikszene ein unerträgliches Ausmaß erreicht. Dabei sind die Standpunkte oft merkwürdig entkoppelt von den tatsächlichen Ereignissen, auf die sie angeblich Bezug nehmen.

Nicht mehr cool und fun! Durch die immer härteren Meinungen bezüglich Awareness, Politik, Religion kann ich nicht mehr „gedankenfrei” und losgelassen feiern, und das kotzt mich an! Bei der kleinsten unbeabsichtigten Berührung, die nun mal beim Tanzen passieren kann, denk’ ich sofort „Shit, hoffentlich denkt der/die jetzt nicht, dass ich ihn/sie angetatscht habe.”

Oft stressige Crowds, in denen wenig Rücksicht auf andere genommen wird.

Jünger als sonst. Die Stimmung ist weniger offen und viel zu seriös geworden.

Der Mainstream hat die Szene voll im Griff. Viele wahre Künstler werden nicht mehr gesehen. Blender und Möchtegerns haben die Szene übernommen. Instagram-Likes sind leider mehr wert als künstlerischer Output.

Seit der Pandemie merkwürdig und anders.

Ein Eindruck des Verkleidens und der Zurschaustellung des Ravens entsteht durch Kleidung und Social Media – manchmal etwas zu gewollt.

Noch immer stark vom Post-Corona-Exzess geprägt, schlechter, weil alles zu teuer.

Nach wie vor kann man großartige Nächte haben, wunderbaren Menschen begegnen und Akzeptanz, Rücksichtnahme und Energie verspüren. Allerdings schreitet die Finanzialisierung der elektronischen Musik und Events voran, und zwar schneller denn je: Live-Streams von Clubnächten, das Aufheben der No-Photo/Video-Policy, steigende Preise, teilweise nur Vorverkauf, Gewinnspiele auf Instagram, keine Barzahlung in Clubs, Kommerzialisierung von Club-Outfits, Ausradierung von Safe:r Spaces, Partytourismus und Clubsterben von nicht-gewinnorientierten Clubs etc. Ebenso wächst der Einfluss von Social Media auf die Szene: kürzere und schnellere Musik, Fotografieren und Filmen im Club etc. Ein weiteres Problem ist der wachsende und vor allem unkontrollierte bzw. uninformierte Drogenkonsum (insbesondere bei jungen Gästen). Leicht zu beschaffen, mitunter billig, keine Kontrolle der Inhaltsstoffe – dazu kommt das Gefühl einer Generation, dass ihr der Boden unter den Schuhen weggezogen wird, Krise hier, Kollaps dort. Da ist das Verhalten durchaus nachvollziehbar, aber gleichzeitig zu problematisieren. Wer daraus schlau werden mag, kann z.B. Mark Fisher mit seiner Analyse zur „depressiven Hedonie” lesen.

Mit 24 Jahren bin ich noch nicht lange dabei, aber für mich ist die Stimmung schlechter als je zuvor. Als ich mit 18 in die Szene kam, waren die meisten Ende 20, Anfang 30. Auch ich wollte schnell Teil dieser Szene werden, weil sie für mich einen Kontrast zur Alltagswelt dargestellt hat – einen schönen Kontrast. Für eine Nacht verschmilzt man mit allen Menschen und bildet zusammen eine Masse, die sich feiert und unterstützt und vor allem nett ist. Das ist jetzt allerdings anders. Früher hat man sich entschuldigt, wenn man angerempelt wurde. Heute sind viele junge Menschen da, die kalt und zu „cool” wirken, um nett zu sein, und nebenbei noch auf irgendeinem neuen Firlefanz wegschmieren. Also nicht falsch verstehen, kann jedem mal passieren. Aber früher wollten alle direkt helfen, waren manchmal schon zu empathisch und hilfsbereit. Mittlerweile hab ich’s in Köln fast aufgegeben und fahre lieber ab und an nach Berlin oder in kleine, systemschwache Städte mit geiler Untergrundszene wie Solingen oder Oldenburg. Da scheint die Zeit stehengeblieben zu sein.

Was war 2023 die größte Herausforderung für Clubs, Festivals und die anderen Akteur:innen der Szene?

Awareness und Diskriminierung

Es gibt noch viel Raum für Verbesserung, bis sich alle im selben Raum wohlfühlen und die Leute verstehen, dass wir hierher gekommen sind, um Musik zu genießen – und nicht, um andere anzufassen und zu betatschen.

Generationenkonflikt

Als Promoter klassischer Technoveranstaltungen gegen die TikTok-EDM-Techno-Bewegung anzukommen.

Altbewährtes und junges, aufstrebendes Publikum gleichermaßen abzuholen. Es prallen gerade Generationen aufeinander. Aus Sub- wurde Popkultur.

Ältere Partygänger sind gegenüber Clubbesuchen distanzierter geworden. Aber: Der Generationsaustausch hält die Clubkultur am Leben!

Die größte Herausforderung ist meiner Meinung nach, die älteren Generationen mit den neuen und jüngeren Generationen zu vereinen. Ich habe das Gefühl, dass es gerade viele Angebote gibt – oft bildet das Alter eine Grenze.

Preissteigerung

Steigende Kosten in allen Bereichen!

Die ansteigenden Preise über alle Faktoren hinweg, auch steigende Mieten

Die Inflation und sämtliche Kostensteigerungen zu bewältigen

Fähiges Personal finden

Inflation, weniger Besucher:innen, die die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten haben. Ich verstehe, dass alles teurer wird und auch Personal fair bezahlt werden muss. Aber dadurch muss man selbst auch selektiver mit Clubbesuchen werden.

Die Schwierigkeit, bei steigenden Betriebskosten die Eintrittspreise zu erhöhen, ohne Besucher abzuschrecken.

Drogen

Umgang mit gesteigertem Drogenkonsum, besonders mit bestimmten Drogen, zum Beispiel GHB.

Der Umgang mit der fortschreitenden Normalisierung und Glorifizierung von Keta und G in Songs und Popkultur.

DJs

Dadurch, dass es sehr viele neue Künstler:innen gibt, muss man sich immer wieder neu beweisen. Viele Newcomer haben es verdammt schwer.

Die gesamte musikalische Bandbreite abzubilden

Leute ranzubekommen, wenn man keine Headliner im Line-up hat. Die Leute wollen nur noch große, bekannte Namen sehen, sie sind nicht mehr offen für Neues.

Der Nahostkonflikt

Die Moderation der Socials war angesichts der anhaltenden oder ausgebrochenen internationalen Konflikte eine große Herausforderung für manche Clubs. Gleiches gilt für einzelne Akteur:innen.

Wie man mit kontroversen Themen den richtigen Umgang findet, wie man sich politisch positioniert. Gerade bei dem Angriff auf Israel spaltet sich die Szene.

Hardtechno

Die durchkommerzialisierte Hardtechno-Welle mitnehmen, ohne dabei musikalisch bankrott anzumelden.

Finanziell bestehen, ohne sich dem 150-BPM-Kirmessound hinzugeben.

Gute Ticketverkäufe ohne TikTok-Technoacts

Stimmung

Die Herausforderung besteht darin, nicht nur wirtschaftlich zu überleben, sondern auch das einzigartige Flair aufrechtzuerhalten.

Endlich mal Handys abkleben und die Nacht genießen.

Die Schwierigkeit, vor dem Hintergrund multipler Krisen einen Raum der Ausgelassenheit und Freiheit zu schaffen.

TikTok und Social Media allgemein

Der Wandel durch TikTok, damit persönlich klarzukommen und ihn mit den Werten des Techno, der Akzeptanz untereinander, Toleranz und einem friedlichen Miteinander zu vereinbaren. Leider ist nicht bei jedem Raver angekommen, wofür Techno steht. Das Feiern war nach Corona ohnehin etwas eingeschlafen, die Prä-Covid-Generation ist immer noch etwas träge bzw. angesichts trendiger Line-ups, hoher Preise und dem Fehlen des „gewissen Etwas” nicht mehr so tanzwütig wie früher. Die Post-Covid-Generation versteht feiern irl immer noch nicht so richtig. Es fehlt an Verständnis dafür, was für die Dynamik einer langen Nacht sinnvoll ist: ein ruhiges, vielseitiges Opening, eine banging peaktime, ein trippy closing. Und alles dazwischen. Es muss bei vielen einfach nonstop volle Kanne ins Hirn bashen, sonst ist es nicht so wie in den kurzen TikTok-Videos. Und das Traurige ist, dass viele DJs da mitmachen. Vor allem die jüngere Generation von Newcomern. Oder die älteren Hasen, die um jeden Preis mitschwimmen wollen.

Übrige Themen

Awareness schaffen und sicherstellen, Diskrimierung verhindern. Die Unwissenheit, wie sich die Szene entwickelt.

Ein Publikum zu haben, das nicht nur aus weißen, oberkörperfreien Hetero-Männer besteht

Drückende Coronakredite und viele damit verbundene Clubschließungen sowie erneut etliche Festivalabsagen.

Was war 2023 die größte Herausforderung für dich persönlich?

Das Feiern und dessen Ermöglichung

Alle Festivals mitzunehmen

Alle Möglichkeiten auszuschöpfen ohne Freizeitstress zu bekommen

Alles zu genießen

Auf die Pydna hochlaufen

Balance zwischen Nacht- und Tagleben finden

Die fear of missing out zu bändigen

Festivalplanung

Die Freundin zu überreden, auf Festivals zu gehen

Die Heimfahrt vom Feel Festival

Die Preise der ganzen Festivals zu stemmen, auf die ich gehe (zehn im Jahr)

Die Reizüberflutung im Nachtleben, alles intensiver

Die richtige Musik zu finden, um durchhalten zu können

Es überhaupt in einen Club zu schaffen, wenn ich nicht selbst in einem auflege

Fehlende ehrliche Tanzenergie, weil das Publikum sich in Teilen verändert hat

Feiern gehen trotz Arbeitslosigkeit

Feiern gehen und mich gleichzeitig fallen zu lassen, während so viel Schlechtes in der Welt passiert

Gästelisten

Dumme Leute

Mit dem Überangebot in Berlin umgehen

Mit dem Taxi von Veranstaltungen nach Hause fahren

Nicht zu viel machen zu wollen! Es gibt so krank viele Events und überall sprießt was Neues aus dem Boden. Teilweise war ich überfordert

Rücksichtslosigkeit in crowds! Wenige behindertengerechte Venues!

Schlechte Partys auszuhalten



Preise und Inflation

Jedes mal mindestens 20 Euro als Clubeintritt ist auf Dauer nicht machbar.

Abwägen, zu welcher Veranstaltung man geht. Ich kann es mir nicht mehr leisten, öfters im Monat feiern zu gehen.

Clubs

Sechs Stunden Anstehen am Berghain beim CSD

Damit klar zu kommen, dass viele Partys schlechter besucht werden.

Die Distillery, mein zweites Zuhause, hat geschlossen und wird nie wieder an dem schönen Standort öffnen können.

Die Schlange vorm KitKat

Ein stabiles, leistbares und finanziell funktionierendes Booking zu erstellen

Einen entspannten Club in Leipzig zu finden

Manchmal fühlt Mensch sich selbst etwas fremd und nicht mehr so safe wie früher

Corona

Das, was selbstverständlich geworden ist, fiel 2020 auf einmal weg. 2023 gibt es wieder viel, aber es ist nicht mehr wie früher. Mir fehlt die Leichtigkeit, die Auswahl. Hedonismus war früher möglich, heute ist es tödlich oder verpönt, wenn du dich mit Leuten unterhältst.

Corona kam und Long-COVID folgte, zum Glück erst nach dem Sommer, bin aber seitdem stark eingeschränkt gesundheitlich.

Festivals

Dass es bei der Fusion jetzt Spinde gibt

Die DJs auf den Line-ups zu kennen

Liebe

Einen Monat von meiner Freundin getrennt zu sein

Alles unter einen Hut zu bekommen. Ich bin seit zweieinhalb Jahren Papa, und das ist eine andauernde, aber auch schöne Herausforderung.

Arbeit

Abschluss des Studiums und Jobsuche

Album fertigstellen

Arbeit und Feiern unter eine Decke zu bringen

Arbeitsplatzsuche

Ob ich im Nachtleben arbeiten will oder nicht

Das Abitur zu schaffen und den Glauben an eine gute, lebenswerte Zukunft zu bewahren

Die Angst vorm Auftritt bewältigen

Die Arbeit in der Festivalszene nicht so persönlich nehmen

Szene

Die extrem steigenden Kosten der Vinylpressung machen es enorm schwer, ein Label zu betreiben, das eigentlich vinyl-only releasen würde. Kleine Labels und Partys bekommen immer weniger Support von Clubs, genauso wie kleinere DJs. Höhere Gagen für Headliner bedeuten, dass der lokale Warm-up-Act drei Stunden für 50 Euro spielt. Finanzen sind ein Problem!

Das Restleben

Allgemeine Krisen nicht allzu sehr an mich ranzulassen und den Alltag zu meistern.

Club-Bekanntschaften zu langfristigen und verlässlichen Beziehungen zu transformieren, die genug Resilienz haben, um auch krisenhafte Zeiten zu überstehen.

Die eigenen Grenzen wahrzunehmen und durchzusetzen.

Die Renovierung des eigenen Hauses.

Die Ruhe bewahren und nicht durchdrehen.

Die Trennung von meiner Freundin.

Doktorarbeit fertig schreiben und trotzdem regelmäßig feiern gehen.

Mein Gewicht halten.

Motivation zu finden, meiner Tochter ‘nen schönen Start ins Kitaleben zu ermöglichen. Hat geklappt!

Mit meiner Exfreundin Schluss zu machen.

Konsum

Abstinenz

Ich habe auf allen drei Festivals, die ich in diesem Jahr besucht habe, nicht konsumiert und auch kaum Alkohol getrunken. Das stellte kein grundlegendes Problem für mich dar – schwer war es aber für mich, auf den Festivals früheren Bekanntschaften zu begegnen und zu sehen, was für eine Macht die Drogen über manche von ihnen erlangt haben. Das war schade und traurig zu erleben.

Musik

Mit anzusehen, wie junges Talent ignoriert wird und bei renommierten Clubs das Karussell mit den immer gleichen Künstlern mit kommerziellem Erfolg stetig weitergedreht wird.

160BPM

Als Produzentin ist die Diskrepanz zwischen der Entlohnung von DJs und Produzierenden sehr schwierig, weil das für mich bedeutet, dass ich für einen Großteil meiner Arbeit nicht bezahlt werde.

Der Kampf gegen Hardtechno

Die Akzeptanz der Neunziger-Cover

Die Diversität in der Musik wiederzufinden

Mit Platten aufzulegen

Platten zu bestellen, die nicht warped sind! Es gibt immer mehr Schallplatten, die man zwar neu bestellt, die aber warped ankommen.

Narzissmus innerhalb der Szene

(Mental-)Health

Arbeitslosigkeit, Kokainkonsum einschränken und Depressionen

Chemo

Etwas mehr Alkohol trinken – weil das inzwischen zu wirklich langen Regenerationszeiten führt.

Gefühle von mir akzeptieren

Die Schwangerschaft meiner Frau

Die Krebserkrankung meiner Mutter (ohne Chance auf Heilung)

Kreuzbandriss mit Reha-Prozess und allem Drum und Dran, nicht tanzen dürfen. Nächstes Jahr kann hoffentlich wieder ausgelassen getanzt werden

Meine psychische Hygiene auf einem gewissen Level zu halten, auf dem ich alles mit Engagement mache – auch mein Ehrenamt für die Technokultur. Bei den ganzen Herausforderungen über die letzten Jahre ist das keine leichte Aufgabe.

Hautausschlag wegen schmutzigem Rauschgift

Mit einigen Krankheiten und Todesfällen im Familien- und Freundeskreis klarzukommen

Mit Emotionen umgehen

Mit Fomo umzugehen

Mit mir selber klar kommen

Nicht die Hoffnung verlieren

Nicht durchzudrehen

Nicht zu viel Vinyl kaufen (neu oder Nachkauf)

Wechseljahre

Schlafmangel wegen Kindern

Zu mir selber zu stehen

Noch mal mit meinen Panik und Angstattacken so konfrontiert zu werden, dass gar nichts mehr ging und mein Leben von jetzt auf gleich komplett brachlag.

Älter werden

Die Ausweitung der Katerstimmung nach ner guten Party von zwei auf drei Tage zu akzeptieren

Älter werden und ausgehen wollen

Älter werden und durch Beruf und Familie keine Zeit mehr haben, um die Clublandschaft zu unterstützen

Dass ich während Corona zwei Jahre älter geworden bin und feststellen musste, dass ich nicht mehr zur jüngsten Generation in Clubs gehöre.

Die Erkenntnis, langsam zu alt für die Szene zu sein.

Im Kontext der Themen, mit denen sich das GROOVE befasst: Ich musste lernen, dass ich Clubbesuche im Schnitt nicht mehr so genieße wie vor der Pandemie.

Zu merken, dass man älter wird und mit der neuen Generation von Techno-Hörern und Gängern nicht mehr mithalten kann.

Politik

Meine persönlichen Herausforderungen spiegeln die globalen Herausforderungen in gewisser Weise wider: finanzielle Nöte aufgrund der wirtschaftlichen Situation und Ängste und Bedenken (bis hin zu psychischen Problemen) wegen gesellschaftlicher Entwicklungen, zum Beispiel dem Erstarken rechter Parteien

Deutschland auszuhalten

Die Welt und die Gesellschaft sind geladen mit Aggression und Schmerz. Anstatt Social Media dafür zu nutzen, andere Leute für ihre Meinungen zu bashen, fände ich mehr love talking und echte Diskussionen in einer Szene, die von sich behauptet, inklusiv und liebevoll zu handeln, schön!

Die Spaltungen, die es in der linken Musikszene gibt.

Kriege, Finanz- und Energiekrise, Cancel-Culture, Social Media.

Sämtliche Angriffe auf die Demokratie

Sonstiges

Akkuwechsel der JBL Flip Box

NFT-Absturz

Darüber möchte ich ungern Auskunft geben.

2023 lief wirklich gut – in diesem Jahr gab es keine nennenswerte Herausforderung