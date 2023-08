Die Platten der Woche: Sommertipps von Fat Fenders

Vardae – The Kaipos EP (OODA)

Forest-Drive-West-Produktionen sind direkt und gut dosiert, was auf seinen neuen Label nicht zu überhören ist. Vier Trips von Vardae, von FDW co-produziert, mit rituellen Drums und Bass-intensivem, rhythmisch gebrochenem Sound. Hypnotic Feelings on the Dancefloor, for sure!