Die Platten der Woche mit Convextion, Genius of Time, Less-O, Stojche und Talismann

Convextion – R-CNVX2 (A.R.T.LESS) [Reissue]

Viermal Convextion, viermal radikaler Tiefgang, viermal erhabene Zeitlosigkeit. Bereits 2018 veröffentlichte Don Williams auf seinem Label a-r-t-less zwei Convextion-Tracks wieder, nun folgen vier weitere von Gerard Hansons Dub-Techno-Weiterentwicklungen und zugleich -Standardwerken aus den Neunzigern.

Das nach der Weltallregion benannte „Kuiper” bietet einen guten Anlass, um kurz auf Hansons Biografie einzugehen. 1972 im texanischen Dallas geboren, zeigte er sich in seiner Musik beeinflusst vom Wirken der NASA in Houston. Der Track öffnet das Planetenpanorama stilsicher, nähert sich der Neptun-Region mit der gebotenen Würde an, bewahrt sich dabei in seinen spitzen Synths aber eine kindliche Neugierde. „Miranda” wiederum gibt relativ konkret Dub-Techno-Einflüsse wie Basic Channel wieder: Zwei gegeneinander arbeitende Chord-Paare und das unverzichtbare, latent aggressive Knistern legen das Fundament für eine vielschichtige, idiosynkratische Interpretation des Genres, die auf der Couch wie auf dem Floor ohne Reibungsverluste funktioniert. „Ebullience” entfesselt dank Rhythmus am Anschlag und wirren Synths eine brutale Dringlichkeit, „Niche” erinnert in seiner grazilen Verspieltheit an The Other People Place, nur eben nicht im Laptop Café, sondern in Outer Space. Viermal Convextion, viermal absolute Spitzenklasse. Maximilian Fritz