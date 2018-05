5. Heart Of Noise

Draußen das Alpenpanorama, drinnen Avantgarde: Das wäre eine Möglichkeit, das Heart Of Noise zu beschreiben. Es gäbe aber noch eine ganze Reihe anderer. Das kleine, aber ambitionierte Festival in Innsbruck lädt auch 2018 zwischen dem 30. Mai und 02. Juni wieder Namen ein, die sich etablierte Festivals nicht in mehr als Schriftgöße 8 aufs Line-Up schreiben würden. Aber wer wagt, gewinnt bisweilen – und nirgendwo wird das deutlicher als auf dem Heart Of Noise.

In drei Tagen lädt das touristisch überfüllte Städtchen zu einer kleinen Entdeckungstour durch die Subkulturen dieser Welt ein. Von Juan Atkins kommt der Sound der alten Detroiter Schule, Jlin lässt die harten Rhythmen von Chicago auf uns einprasseln und mit Tim Hecker, Alec Empire, Errorsmith sowie der gemeinsamen Performance von Valerio Tricoli, Pan Daijing und Werner Daffeldecker wird auch Fans von experimentellen Entgrenzungsfantasien einiges geboten – bisweilen sogar unter freiem Himmel und in schwindelerregender Höhe.

Nebenbei leistet das Heart of Noise allerdings auch einen kleinen kulturellen Beitrag zu seiner beschaulichen Heimat. Nach fünf Releases in der hauseigenen Labelschmiede Heart Of Noise Editions – besonders zu empfehlen: die Beiträge von Andi Stecher und Michaela Senn – ist in diesem Jahr das noch recht junge Duo Pulverin an der Reihe und stellt das zum Festival veröffentlichte Album vor. Allemal ein besseres Souvenir als die Tiroler Lederhosen, die im pittoresken Stadtkern feilgeboten werden. Auch das eine Möglichkeit, das Heart of Noise zu umschreiben: die bessere Alternative. (Kristoffer Cornils)

Heart Of Noise Festival 2018

30. Mai bis 02. Juni 2018

Line-Up: Jlin, Godflesh, Juan Atkins, Alec Empire: The Destroyer, Arpanet, Tim Hecker, Lee Gamble, Errorsmith, The Speaker feat. Valerio Tricoli / Pan Daijing / Werner Daffeldecker, Glenn Underground, Klein, Tomoko Sauvage, Bliss Signal, Kutin/Kohlberger, Tape Loop Orchestra, Kassel Jäger, Rrose, Abul Mogard, Marc Baron, Ekin Fil, Pulverine, Zenial, Aaron Stadler, Lissie Rettenwander, Amma, Brttrkllr, Christoph Fügenschuh, DJ Katapila, DJ Bleed

Tickets: Tagesticket 18€, Festivalpass ab 48€

diverse Veranstaltungsorte

Innsbruck

Österreich