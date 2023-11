Vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2024 findet die 22. Edition des Primavera Sound in Barcelona statt. Unter den Headlinern dominieren Bands und Sänger:innen, an den Rändern wird aber auch ein ambitioniertes Programm mit elektronischer Musik geboten.

Mehr als 150 Künstler:innen treten auf dem Outdoor-Festival auf. Liebhaber:innen der elektronischen Musik kommen dank Peggy Gou, Mount Kimbie, Sandwell District, William Basinski, DJ Fart In The Club, Ikonika, Kode9, Lamin Fofana, Lanark Artefax, Monolake, Tim Reaper oder Woody92 auf ihre Kosten.

Neben Auftritten einzelner DJs wurden Kollektive und Labels für hochkarätige Showcases verpflichtet, etwa Herrensauna (Cem b2b MCMLXXXV b2b Salome b2b SPFDJ) oder TraTraTrax (Verraco b2b Bitte Babe b2b Nick Leon).

Am Sonntag setzt die Abschlussparty Brunch Elektronik den letzten Akzent: Dort spielen unter anderem das niederländische DJ Duo ANOTR, The Blessed Madonna und Chloé Caillet und sorgen in den letzten Stunden des Festivals für House-Grooves.

Das komplette Line-up des Primavera Sound

Hier findet ihr weitere Infos zum Primavera Sound.