Eigentlich hat die klassische Mix-CD ihren Zenit schon längst überschritten. Eigentlich. Denn es gibt sie noch, die DJs, die das Format mit neuem Leben füllen. Efdemin ist beispielsweise. Der nämlich ist nicht allein DJ, sondern auch Produzent und Labelbetreiber und bringt all das auf Naïf zusammen, seinem mittlerweile zweiten Mix für das belgische Curle-Label. 28 neue Tracks, fast die Hälfte davon von Philipp Sollmann selbst oder zumindest mit seiner Beteiligung entstanden, versammeln sich darauf, die stilistische Bandbreite ist den musikalischen Interessen des Wahlberliners entsprechend groß und für Nachbauwillige gibt es alle Tracks auch auf Mini-Compilations und eine eigenständige Efdemin-EP verteilt von Curle und dem Naïf-Imprint zu haben. Für die Kurzreportage In Tune ist Sollmann nun gemeinsam mit Fabian Schubert auf Reisen gegangen, um drei andere auf Naïf vertretene Produzenten für ein bisschen Gear Talk Plus zu besuchen. In Tel Aviv wird mit Pharaoh – einem der Groove-Newcomer 2018 – gequalmt, in den Niederlanden holt er sich ein Autogramm von Jeroen Search und zurück in Berlin werden mit Ed Davenport alias Inland Knöpfe gedreht. Acht Minuten Einsichten in Sollmanns Leben als DJ, Produzent, Labelbetreiber, Fan und Mix-CD-Erneuerer.

Wir präsentieren das Video zu Efdemins „In Tune“-Reportage mit Pharaoh, Jeroen Search und Inland als exklusive Premiere!



Video: Efdemin – In Tune



Format: CD, digital

VÖ: 13. April 2018