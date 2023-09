Duro Festival: Vier Personen sterben nach Unfall

Vergangenes Wochenende starben vier Personen auf dem Heimweg vom Duro Festival in der Nähe von Barcelona. Drei weitere wurden schwer verletzt. Laut Medienberichten wurde die Gruppe von einem Zug erfasst.

Gegen 20:30 Uhr überquerten sieben Personen, mutmaßlich unerlaubterweise, die Gleise zwischen den Bahnhöfen Parets del Vallès und Granollers. Der Zug mit 150 Passagieren an Bord habe die jungen Menschen mit voller Wucht getroffen. Dabei kamen drei Personen auf der Stelle ums Leben, eine weitere starb später an den Verletzungen. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus in Barcelona gebracht.

Beim Duro Festival in Montmeló spielten unter anderem 999999999, I Hate Models, Trym und Klangkuenstler. Der katalanische Präsident Pere Aragones hat sich via X zu der Tragödie geäußert – er sei entsetzt und sprachlos. Die regionale Polizeibehörde ermittelt weiter.