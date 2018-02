Top 30 Singles

01. Kris Baha – Can‘t Keep The Fact (Pinkman)

02. Peder Mannerfelt – The 3D Printed Songbook (Peder Mannerfelt Produktion)

03. Takaaki Itoh – Disciplinary Synthetics EP (Mord)

04. Job Sifre – Bestaan (Knekelhuis)

05. Hodge – Beneath Two Moons EP (Berceuse Heroique)

06. LNS & DJ Sotofett – Blot (Wania)

07. Kiwi – Amityville EP (Futureboogie)

08. Anthony Linell – Layers Of Reality (Northern Electronics)

09. Turner Street Sounds – Bunsens Vol. 1 (Butter Sessions)

10. TBZ – OG_Beers (Brew)

11. Stefan Rein – Panther (Ostgut Ton)

12. Burnt Friedman & Mohammad Reza Mortazavi – Yek (Nonplace)

13. Anthony Rother – Omnitronic (Omnidisc)

14. Aalko – No Man Is An Island EP (Kebko Music)

15. Mor Elian – Fairplex Drive (Radio Matrix)

16. Boddika – Broken Wave (Counterchange)

17. Forest Drive West – Static (Livity Sound)

18. Jasen Loveland – My Medicine (Acid Camp)

19. Simo Cell – Pour Le Club (Livity Sound)

20. Regis – The Master Side (Blackest Ever Black)

21. JK Flesh – PI04 (Pi Electronics)

22. Heap – The Brasserie Heroique Edits 5 (Berceuse Heroique)

23. Sampha – Blood On Me (Parris‘ Dream Sequence Mix) (Young Turks)

24. Ricardo Tobar – Liturgia (ESP Institute)

25. Parris – 2 Vultures EP (The Trilogy Tapes)

26. Rhyw – Clickbait (Fever AM)

27. BNJMN – Escape Velocity (Tiercel)

28. DJ Richard – Path Of Ruin EP (Dial)

29. Sonoko – Les Anges, Les Bonheurs EP (Stroom)

30. Mike Parker – Necklace Dancer (Format)

Top 10 Alben & Compilations

01. Aleksi Perälä – Paradox (Trip)

02. Answer Code Request – Gens (Ostgut Ton)

03. RAMZi – Pèze-Piton (12th Isle)

04. Henning Baer – Shatterproof (MANHIGH)

05. Shawn Rudiman – Timespan (Pittsburgh Tracks)

06. Zov Zov – Fata Morgana (Berceuse Heroique)

07. Terekke – Plant Age (L.I.E.S)

08. Scam – Reminiscence (Monolith)

09. Skatebård – Skateboarding Was A Crime (In 1989) (Repress) (Tellektro)

10. SW. – The Album (SUED/Apollo)

Zur Erstellung der Single Top 30 und der Album Top 10 der Groove-Ausgabe 171 wurden die Charts folgender DJs und die Verkaufscharts folgender Plattenläden bzw. Onlineshops berücksichtigt: Acid Mondays, Ada, Alek S, Amila, Amotik, Answer Code Request, Antal, Basic Soul Unit, Bikini Waxx Records, BNJMN, Brame & Hamo, Casio, Cera Khin, Clone Records, Dane, David Muallem, Delta Funktionen, Discrete Circuit, DJ Nomad, Doc Sleep, Ed Davenport, Electric Indigo, Elena Colombi, Eric Maltz, Exos, Filter Musikk, FJAAK, Francis Inferno Orchestra, George FitzGerald, Glenn Astro, Groove Attack, Gustav Goodstuff, Hammer, Hard Wax, Helena Hauff, hhv.de, HMOT, Hodge, Ian Blevins, Intergalactic Gary, Jamie Tiller, Job Sifre, Jon Hester, Kasra V, Koehler, Larse, Lauren Flax, Lehar, Lighthouse Records, Lovefingers, Mama Snake, Man Power, Maoupa Mazzocchetti, Mark Knekelhuis, Markus Suckut, Marlon Hoffstadt, Mattheis, Meggy, Minor Science, Mor Elian, Moscoman, Rebar, Rhyw, Ron Albrecht, Ryan James Ford, Samo DJ, San Soda, Sevensol & Bensol, She’s Drunk, Somewhen, Technique, Thomas Hessler, Tijana T, Tornado Wallace, Ware Records, Yoshinori Hayashi.