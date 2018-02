Foto: Tomek Hoax (Nanook of the North)

Von Shackleton bis Múm haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder Musiker an der Neuvertonung von klassischen Stummfilmen versucht. So auch Stefan Wesołowski und Piotr Kalinski, die sich den 1922 veröffentlichten Dokumentationsfilm Nanook Of The North vornahmen. Zu den frostigen Schwarzweiß-Bildern, die den Inuk Nanook auf der Jagd und mit seiner Familie zeigen, weben die beiden polnischen Experimentalmusiker einen abwechslungsreichen Sound, der Streicher, Piano-Klänge und Electronica zu zusammenbringt. Das Nanook Of The North-Debüt für Denovali ist meistens verhalten und dezent, manchmal aber auch fordernd wie beim Track „Pingajoq“, der mit mächtigen Bässen und frickeligen Rhythmen eine immense Spannung erzeugt.

Wir präsentieren Nanook of the Norths „Pingajoq“ als exklusive Premiere!



Stream: Nanook of the North – Pingajoq



Nanook Of The North – Nanook Of The North (Denovali)

01. Siulleq

02. Tulleq

03. Pingajoq

04. Sisamaat

05. Tallimaat

06. Arfernat

07. Arfineq-aappaat

08. Arfineq-pingajuat

09. Qulingiluaat

10. Qulingat

Format: LP, CD, digital

VÖ: 02. März 2018